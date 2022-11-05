Землю накроет мощная магнитная буря: когда нужно беречь здоровье

Уровень этой бури будет высоким, а значит проблемы с самочувствием могут быть у многих людей на планете.

Сильная буря с индексом 5 (G1) накроет Землю уже в субботу, 5 ноября. При таком уровне воздействия проблемы с самочувствием и головные боли бывают у многих людей. Также могут быть перебои в работе различной аппаратуры.

Об этом информирует Meteoagent.

Буря 5 ноября будет короткая и уже к воскресенью, 6 ноября, магнитосфера снова успокоится. Следующая сильная магнитная буря ожидается 10-12 ноября. Эта буря будет затяжной и также достигнет уровня G1.

Чтобы помочь организму в дни магнитных бурь важно полноценно выспаться — не менее 7-9 часов. Придерживайтесь нормального графика питания и включите в рацион здоровые продукты. Откажитесь от вредной пищи, алкоголя, снизьте количество кофе и пейте достаточное количество воды.

Помогают улучшить состояние чаи с травами, прогулки на свежем воздухе, бассейн. Утром взбодриться поможет контрастный душ. Постарайтесь больше отдыхать, избегайте физических и психологических нагрузок. Не ввязывайтесь в конфликты и не выясняйте отношения.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.