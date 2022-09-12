Землю накроют мощные магнитные бури: какие дни будут опасными

В ближайшие дни специалисты прогнозируют бурю с умеренными показателями и один геомагнитный удар.

Завтра, 13 сентября, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Геомагнитная обстановка утихнет только к среде, 15 сентября.

Об этом информирует Meteoagent.

Но 16 сентября снова начнутся магнитные колебания. А 17 сентября, в пятницу, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5.

Такая буря может воздействовать на всех людей на планете и привести к ухудшению самочувствия. Напряжение начнет спадать уже в субботу, а в воскресенье геомагнитная обстановка вернется в нормальное состояние.

Следующую сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют в конце месяца — 30 сентября.

В дни умеренных колебаний небольшое ухудшение самочувствия бывает у метеозависимых людей, у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями. В дни сильных магнитных бурь неприятные ощущения могут почувствовать многие люди на Земле. Также могут быть перебои в работе электроники и связи.

Медики рекомендуют придерживаться нормального режима дня — полноценно питаться, спать не менее 8 часов в сутки и совершать прогулки на свежем воздухе. От вредной, жирной пищи стоит отказаться и ограничить употребление кофе, алкоголя и сигарет. Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, принимать контрастный душ, больше отдыхать и дышать свежим воздухом. Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и высыпаться.