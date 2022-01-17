Желания каких знаков зодиака сбудутся в 2022 году

В год Водяного Тигра особая удача улыбнется представителям 5 знаков зодиака.

Наступивший 2022-й станет временем перемен, идеальным периодом, когда можно смело что-то менять в жизни, и об этом всецело свидетельствуют характеристики символа года — Водяной Тигр.

Астрологи предупреждают, что следующие 12 месяцев обещают быть энергичными и непредсказуемыми, так что сидеть без дела и скучать человечеству не придется, пишет Спутник

В 2022-м Тигр выберет себе любимчиков и в течение всего года будет активно помогать и благоволить успеху 5 знакам зодиака.

Овны

Первым баловнем Судьбы в год Тигра станет Овен. В 2022-м знак зодиака ждет знакомство с приятными людьми, которые поспособствуют карьерному росту.

Кроме того, у Овнов появится возможность наконец встретить вторую половинку, о которой мечтают.

Гороскоп предупреждает, что знаку зодиака не следует идти на поводу у сиюминутных желаний и принимать необдуманные решения.

Львы

Прошлый год стал для Львов настоящим испытанием на прочность, поэтому в 2022-м знаку зодиака улыбнется удача.

Согласно гороскопу, под покровительством Тигра Львы закроют все повисшие мертвым грузом проекты и задачи.

Также в 2022-м знакам зодиака удастся успешно осуществить самые заветные желания.

Стрельцы

Для Стрельцов 2022-й окажется годом путешествий.

Гороскоп отмечает, что знак зодиака сможет отправиться в страны, которые давно собирался посетить.

Помимо прочего, Тигр поможет Стрельцам с продвижением по карьерной лестнице и подарит приятный денежный бонус.

Рыбы

В 2022-м прогноз сулит необычные перемены Рыбам.

Если знак зодиака проявит настойчивость и упорство в достижении целей, то его ждет небывалый успех в бизнесе. Однако Рыбам следует сконцентрироваться только на одном проекте, предупреждает гороскоп.

Водолеи

Водолеев в год Тигра ожидает белая полоса. Перемен к лучшему знак зодиака может ждать уже в январе.

Гороскоп — 2022 утверждает, что Водолеи получат то, о чем давно мечтали. Одни — улучшение материального положения, другие — продвижение по карьерной лестнице, а третьи — любовь всей жизни.

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