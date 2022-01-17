Желания каких знаков зодиака сбудутся в 2022 году

Наступивший 2022-й станет временем перемен, идеальным периодом, когда можно смело что-то менять в жизни, и об этом всецело свидетельствуют характеристики символа года — Водяной Тигр.
В 2022-м Тигр выберет себе любимчиков и в течение всего года будет активно помогать и благоволить успеху 5 знакам зодиака.
Овны
Первым баловнем Судьбы в год Тигра станет Овен. В 2022-м знак зодиака ждет знакомство с приятными людьми, которые поспособствуют карьерному росту.
Гороскоп предупреждает, что знаку зодиака не следует идти на поводу у сиюминутных желаний и принимать необдуманные решения.
Львы
Прошлый год стал для Львов настоящим испытанием на прочность, поэтому в 2022-м знаку зодиака улыбнется удача.
Также в 2022-м знакам зодиака удастся успешно осуществить самые заветные желания.
Стрельцы
Для Стрельцов 2022-й окажется годом путешествий.
Помимо прочего, Тигр поможет Стрельцам с продвижением по карьерной лестнице и подарит приятный денежный бонус.
Рыбы
В 2022-м прогноз сулит необычные перемены Рыбам.
Если знак зодиака проявит настойчивость и упорство в достижении целей, то его ждет небывалый успех в бизнесе. Однако Рыбам следует сконцентрироваться только на одном проекте, предупреждает гороскоп.
Водолеи
Водолеев в год Тигра ожидает белая полоса. Перемен к лучшему знак зодиака может ждать уже в январе.
Гороскоп — 2022 утверждает, что Водолеи получат то, о чем давно мечтали. Одни — улучшение материального положения, другие — продвижение по карьерной лестнице, а третьи — любовь всей жизни.
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