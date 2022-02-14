Женский гороскоп на неделю: готовьтесь к щедрым подаркам и ярким сюрпризам

Женский гороскоп расскажет о том, как это сделать.

Женщина-Овен

Овнам, возможно, будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение. Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему проще. Представительницам этого Знака полезно будет пользоваться женскими талисманами, чтобы сохранять правильный настрой. Сейчас разумнее всего плыть по течению, а не стремиться к тотальному контролю над всеми сферами жизни. Прекрасным Овнам лучше копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем.

Женщина-Телец

Чем больше будут ожидания этих женщин, тем вероятнее возможность разочарований. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Лучше полностью сфокусироваться на амурной сфере. Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить окружающие люди — особенно самые близкие. Пора расширить кругозор, поработать с самооценкой.

Женщина-Близнецы

Эта неделя — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Близнецам приступать к активному воплощению планов. Это идеальное время, чтобы действовать. Если в отношениях с родственниками были какие-то проблемы, их удастся исправить. Меркурий в Водолее склоняет к дипломатии. Любые старания и выход за рамки окупятся. Усердие точно не останется незамеченным — как в любви, так и на работе.

Женщина-Рак

Женщинам этого Знака стоит отдать большую часть своего времени и сил работе и делам. Важно помнить, что успех может прийти не с той стороны, с которой Раки его будут ожидать. Поэтому стоит внимательнее следить за подсказками Вселенной, доверять интуиции, чтобы не упустить возможности, которые придут необычным путем. Если что-то пойдет не так, лучше не драматизировать. Из-за этого могут приниматься ошибочные решения.

Женщина-Лев

Поступки Львов в последнее время могли быть нелогичными, а отношения с окружающими могли немного испортиться. Астрологи рекомендуют не ждать, пока все исправится само по себе. Возможно, пришло время попросить прощения за слова и дела. В рабочей сфере наступает благоприятное время для проявления целеустремленности и упорства. Решать задачи будет проще, чем обычно.

Женщина-Дева

Девам нужно действовать, но осмотрительно. Женщин этого Знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия, причем как в любви, так и в делах. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. В суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Женщинам-Девам нужно помнить об отдыхе и развлечениях. Умение уделять время себе будет полезным качеством для этих дам.

Женщина-Весы

На этой неделе не стоит забывать о духовных практиках, шопинге, увлечениях, просмотре позитивных фильмов. Всё это успокоит душу и подарит внутреннее равновесие женщинам данного Знака. Также Весам ночные светила помогут найти мужчину мечты или просто познакомиться с кем-то интересным и приятным. Благодаря сильной поддержке Меркурия интеллектуальные возможности представительниц этого Знака будут расти.

Женщина-Скорпион

Разум прекрасных Скорпионов сейчас будет диктовать верные решения, так что нужно к нему прислушаться. Меньше скепсиса, и тогда планы будут реализованы на сто процентов. Важно сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Импульсивность может сбить с намеченного пути. В сфере общения будут определенные проблемы — некоторые люди могут раздражать Скорпионов безо всякой причины.

Женщина-Стрелец

На этой неделе наступает волшебное время для женщин этого Знака: они смогут одержать победу в делах, которые давно не дают покоя. Чтобы точно оказаться в числе победителей, важно научиться контролировать свои эмоции и порывы. Не стоит откладывать ничего не потом и сидеть дома. По возможности нужно сменить обстановку, уделить внимание саморазвитию.

Женщина-Козерог

Козерогам астрологи советуют как можно скорее разобраться с рабочими обязанностями, чтобы освободить время для себя любимых. Астрологи советуют женщинам этого Знака прислушаться к интуиции: она сейчас будет на пике благодаря поддержке Меркурия. При удачном стечении обстоятельств можно будет даже почувствовать мысли и настроение окружающих. Эксперты рекомендуют уделить внимание снам, предчувствиям.

Женщина-Водолей

Женщинам, родившимся под этим Знаком, удастся вернуть жизнь в прежнее русло. Если никаких негативных изменений в ближайшем прошлом не было, важно продолжить начатое. Астрологи прогнозируют калейдоскоп позитивных событий на жизненном пути прекрасных Водолеев. Особого внимания потребуют карьера и денежные вопросы. Меркурий в их Знаке, а значит, самое время понять, чего Водолеи хотят добиться. Если за эти семь дней точно определиться с целью и стратегией, то планета-покровитель даст начинаниям зеленый свет.

Женщина-Рыбы

Начало недели может быть немного нервным, поэтому астрологи советуют прекрасным Рыбам научиться управлять своим гневом, чтобы не спровоцировать ссоры и конфликты. Женщин этого Знака может смутить понижение мотивации и медленное развитие событий. Но не стоит торопиться с выводами: звезды дают время на обдумывание и на то, чтобы принять ответственное и взвешенное решение. Астрологи советуют сдерживать свои желания и повременить с активностью. Пока лучше расслабиться и отдохнуть.