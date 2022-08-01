Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 августа: секреты счастья для всех знаков Зодиака

Внешняя красота важна, но внутренняя сила и энергетика для любой женщины первостепенны. Обрести уверенность в себе представительнице любого из знаков Зодиака на этой неделе поможет женский гороскоп.

Женщина-Овен

Самая важная сфера на этой неделе — духовная. Астрологи советуют Овнам прекрасного пола заниматься развитием, получением новых знаний, а также пытаться искать для себя новые цели в жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Также важно тщательно продумывать свои действия и слова, обращать внимание на важные мелочи, происходящие во всех сферах. Если поступать плохо в отношении окружающих, это вернется Овнам бумерангом. К счастью, этого легко избежать, если быть чуточку добрее.

Женщина-Телец

Какими бы срочными в период с 1 по 7 августа ни были карьерные вопросы или романтические встречи, превыше всего следить за собственной гармонией. Необходимо внимательно относиться к своим чувствам. Исключить стресс поможет творчество и общение, а побороть стресс можно при помощи отдыха. Привлечь больше удачи в свою жизнь Тельцам женского пола поможет сильный ритуал. На этой неделе астрологи советуют не нагружать себя работой под завязку, не брать на себя ответственность за других людей и быть более пунктуальными.

Женщина-Близнецы

Неделя пройдет под эгидой позитивной энергии. Чтобы сохранить удачу рядом и не унывать, астрологи советуют Близнецам прекрасного пола проявлять сдержанность, и спокойствие в общении с людьми. Это главный секрет успеха для женщин-Близнецов, которыми управляет Меркурий. Судя по его активной позиции, начинающейся с 4 числа, конец недели окажется очень ярким и позитивным. Планета поможет развеять сомнения и выйти из плена иллюзий.

Женщина-Рак

Планеты обострят шестое чувство Раков. Это поможет им принимать правильные решения, причем гораздо быстрее, чем обычно. Также удачу женщинам этого Знака Зодиака принесет правильный внешний вид — в частности, прическа. Ранее мы рассказывали, какие прически привлекают любовь и удачу. Несмотря на то, что неделя принесет отличные перспективы, Раки прекрасного пола могут упустить нечто важное. Нереализованный потенциал грозит обернуться разочарованием и негативом. Астрологи советуют действовать и не слушать тех, кто утверждает, что всё тщетно и бессмысленно.

Женщина-Лев

Львицам стоит прекратить надумывать себе лишние проблемы и возводить преграды на своем пути. Проблемы решаются намного быстрее, если не возводить их в степень, а заниматься поисками выхода из сложившейся ситуации. На этой неделе прекрасным Львам астрологи рекомендуют заняться работой над собой, здоровьем и своей жизнью в целом. Ретроградный Юпитер будет ставить палки в колеса, но Львицы смогут преодолеть все возможные препятствия на своему пути.

Женщина-Дева

На неделе с 1 по 7 августа у Дев прекрасного пола будет один важный день — четверг, и к нему следует подготовиться заранее. В этот день Меркурий войдет в их Знак Зодиака. Станет ясно, что было упущено навсегда, а что еще можно изменить в своей жизни без особых проблем. Успех будет гарантирован Девам при наличии веры в себя и отсутствии стресса. В целом неделя может подарить Девам неплохие шансы на успех в любой сфере, если они будут мыслить оптимистично и постараются увидеть во всем не проблемы, а новые возможности.

Женщина-Весы

С твердой уверенностью можно сказать, что неделя пройдет без срывов планов и эксцессов, но только в том случае, если женщины этого Знака не станут пасовать перед трудностями. Необходимо продолжать стоять на своем и двигаться вперед. Настало подходящее время для подвигов во имя работы и семьи. В начале недели Весам придется здраво оценивать свои возможности. Притянуть желаемое в свою жизнь Весам поможет сила мысли. С 4 числа для Весов начнется очень благоприятное и важное время.

Женщина-Скорпион

Астрологи предлагают в первую очередь озадачиться созданием плана дел и списка задач на неделю и месяц вперед. Сложные дела и внезапные новые заботы могут сильно утомить Скорпионов. Необходима правильная реакция на подобные тенденции. Если женщины-Скорпионы сумеют прислушаться к себе, уделить внимание самим себе и не будут перенапрягаться, то энергии и сил хватит до самой пятницы. Можно смело тратить силы и время на удовольствия и развлечения.

Женщина-Стрелец

Представительницы этого Знака могут столкнуться с упадком сил и потерять мотивацию, что им не свойственно. Это значит, что не нужно выжимать из себя все соки на работе и в делах. На этой неделе возникнут и удачные возможности, так что их нельзя пропускать. В целом обстановка на небе все еще позитивная, поэтому женщины этого Знака получат подсказку свыше, благодаря которой будет вполне возможно разобраться с проблемами.

Женщина-Козерог

Козероги смогут найти дополнительный источник энергии, который поможет им справиться с домашними и рабочими делами, оставив немного сил и на выходные, чтобы как следует развлечься. Астрологи советуют этим женщинам бороться с искушениями, так как велика вероятность того, что к ним вернутся старые вредные привычки. В конце недели у прекрасных Козерогов может внезапно и довольно сильно испортиться настроение.

Женщина-Водолей

Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют на этой неделе вставать раньше по утрам.. Благодаря сильному Меркурию женщины этого Знака получат преимущество там, где это сильнее всего необходимо, но произойдет это лишь с 4 августа. Даже случайность или какая-то мелочь может в конце недели привести к успеху. Астрологи советуют больше общаться с приятными людьми и ни при каких условиях не замыкаться в себе. Благодаря этому неделя пройдет продуктивно. Многим женщинам-Водолеям удастся изменить жизнь к лучшему.

Женщина-Рыбы

Рыбы в рейтинге самых красивых Знаков находятся довольно высоко, поэтому противоположный пол на них часто обращает внимание. На этой неделе ситуация будет еще более благоприятной. Эти семь дней, скорее всего, пройдут для прекрасных Рыб в суете и делах. Чтобы добиться стопроцентной продуктивности и не тратить силы зря, лучше избавляться от ненужного и правильно расставлять приоритеты. Лениться ни в коем случае нельзя. Эксперты советуют быть внимательнее к близким людям. Скорее всего, им понадобится помощь.