Женский гороскоп на неделю: как привлечь удачу и любовь каждому знаку Зодиака

Возможно, вы получите порцию мотивации, чтобы навести порядок в жизни.

Женщина-Овен

Астрологи сообщают, что для Овнов все будет развиваться довольно неплохо, однако, заранее назвать конкретные обстоятельства, когда они почувствуют сильную поддержку звезд, сложно. Совершенно точно в период с 10 по 16 октября прекрасным Овнам не стоит бояться одиночества, ведь оно будет полезным для энергетики. Помощница женщин Венера все еще сильна, поэтому можно смело активизироваться во всех сферах жизни, заканчивать старые проекты и браться за новые. Вся неделя в целом будет очень благоприятной для отдыха, наведения порядка в вещах, покупок.

Женщина-Телец

Тельцам прекрасного пола астрологи советуют сфокусироваться на воспитании детей, общении с родственниками и второй половинкой. Полезными станут совместные дела с любимым мужчиной или новые знакомства — все увенчается успехом. Если Тельцы поработают над своей уверенностью, то без труда смогут завоевать внимание окружающих. Это прекрасное время для того, чтобы научиться чему-то новому.

Женщина-Близнецы

Это будет довольно спокойная неделя, которую женщины-Близнецы могут смело посвятить отдыху и релаксации, смене обстановки. Самое главное — перестать жаловать на жизнь и на судьбу, что бы ни происходило. Меркурий потеряет возможность снабжать дам этого Знака Зодиака мощной позитивной энергией. Произойдет это из-за его перехода в созвездие Весов в понедельник. С другой стороны, сознание Близнецов придет к равновесию. Этих женщин ждет эмоциональная стабилизация.

Женщина-Рак

В сфере карьеры и денег все очень туманно, но астрологи советуют не смещать акцент с работы на дом, а вот меньше переживать по пустякам точно стоит. Это стабилизирует энергетический фон и поможет разобраться с тем, что делать дальше. Также Раки прекрасного пола смогут понять главные причины своих неудач. Можно постараться исправить текущее положение уже сейчас.

Женщина-Лев

Львам звезды с планетами помогут найти решение всех проблем и почувствовать себя увереннее и сильнее ментально. Ночные светила постараются помочь женщинам этого Знака обрести успех. Для этого нужно стараться обращать внимание на счастливые знаки судьбы. Комфортная неделя ждет представительниц этого Знака в сфере любви. Благодаря Венере Львы все еще смогут ощущать поддержку, гармонию. Не исключено, что благоприятная астрологическая обстановка подтолкнет окружающих на комплименты и прочие приятные слова в сторону Львов.

Женщина-Дева

Свободное время Девам на этой неделе лучше отвести под семейные дела: уделить внимание мужу, детям, родственникам. Финансовые проблемы желательно обходить стороной. Энергетические запасы будут снижены из-за ослабления Меркурия, поэтому, если не беречь себя, можно попасть в воронку неприятностей. С другой стороны, Меркурий в Весах гармонизирует сознание Дев и сделает так, что они станут более умиротворенными, спокойными. Можно отправляться в дальнюю дорогу, но также лучше помнить о народных приметах перед путешествием.

Женщина-Весы

Астрологи советуют выбирать правильную одежду и формировать образ так, чтобы он был лишен провокаций. Дома, в семье и на работе возможны приятные и не очень приятные перемены. Неделя отметится спешкой, колебаниями и сомнениями. Женщинам этого Знака, возможно, будет вовсе не до работы, так как мысли могут оказаться заняты поиском решения бытовых проблем.

Женщина-Скорпион

Астрологи советуют время от времени отвлекаться от рабочей рутины, занимаясь домашними делами или развлекаясь. Это поможет не копить неприятные эмоции. Скорпионам, возможно, придется даже отказаться от чего-то в пользу самих себя. Тем не менее, неделя все равно может считаться благоприятной. Самый позитивный день, в который нужно действовать максимально активно — понедельник. 12 октября противостояние Меркурия и Юпитера обострит интуицию этих женщин, раскроет их сильные стороны, а также повысит их уверенность в себе. Это будет время, когда нужно действовать решительно и смело.

Женщина-Стрелец

Стрельцы прекрасного пола смогут воплотить в жизнь свои самые главные мечты. Нужно больше думать о будущем и не вспоминать про прошлые неудачи. Это самое главное условие счастья для Стрельцов. Астрологи предупреждают женщин Стрельцов о том, что им нужно опасаться других женщин. На этой неделе от них могут прийти проблемы из-за зависти. Соперницам не составит труда разрушить жизнь женщин-Стрельцов. По этой причине астрологи советуют поддерживать добрые отношения с подругами, коллегами.

Женщина-Козерог

Неделя подарит Козерогам творческий подъем, удачу на работе, успех в поиске новых впечатлений и чувств. Меркурий успокаивается, поэтому беспокойное время останется позади. На этой неделе жизнь Козерогов станет более стабильной. Внутренняя гармония этих женщин окажется под угрозой, но даже несмотря на это им лучше оставаться в строю, не поддаваясь апатии. Стоит провести эту неделю в поисках нового стимула для развития.

Женщина-Водолей

Наиболее удачными днями будут понедельник и среда, но другие дни списывать со счетов тоже не стоит. Все эти семь дней нужно использовать для получения новых знаний и для деловой активности. Водолеи входят в число самых успешных женщин по Знаку Зодиака, но останавливаться на достигнутом и расслабляться не стоит. Настроиться на трудовые подвиги поможет общение с позитивными людьми. Меркурий поможет избавиться от негативных установок, внутренних страхов. Также эта планета может спровоцировать вялость и лень.

Женщина-Рыбы

Рыбам в период с 10 по 16 октября полезно будет совершать переезды, отправляться в путешествия и менять обстановку. Всё это будет полезным для их энергетики. Астрологи предлагают также заняться Рыбам планированием и реализацией текущих целей. Ночные светила снабдят их всем необходимым: удачей, харизмой возможностями, мотивацией, силой. Поэтому, несмотря на осеннее настроение, астрологи советуют собрать волю в кулак и сосредоточиться на главном. Важно сохранять чувство юмора в трудных ситуациях, а также прислушиваться к советам близких.