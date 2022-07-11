Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 июля: будьте осторожны и не упустите свою мечту

Чем осторожнее вы проведете эту неделю, тем лучше будет результат.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

Чтобы добиться успеха в работе, этим дамам включиться в работу придется как можно скорее. Это идеальное время для торговли, путешествий. Середина июля — подходящее время для раскрытия творческого потенциала. Необычные свидания, новый необычный имидж, интересные проекты — все в их этих женщин. Если есть какие-то нерешенные проблемы, лучше не афишировать публике, а заниматься их скорейшим решением.

Женщина-Телец

Тельцам, как и Овнам, Астрологи советуют меньше говорить и больше делать, мыслить нестандартно и использовать по максимуму свои таланты и возможности, не привлекая посторонних людей к своим проблемам. Жизнь Тельцов будет меняться к лучшему, если их подсознание будет работать корректно. Общий энергетический фон недели благоприятен для представительниц этого Знака, однако никаких судьбоносных событий ждать не стоит. Возможно, оно к лучшему: представится возможность сменить обстановку, перевести дух.

Женщина-Близнецы

Близнецам астрологи советуют провести эту неделю как можно спокойнее. Лучше отказаться от деловых поездок, дорогостоящих приобретений, кардинальной смены обстановки. Лучше побыть дома, привести в порядок домашнюю обстановку. Тем женщинам, чья работа тесно связана с разъездами, нужно быть бдительнее. Сейчас опасно торопиться с решениями, бросаться из крайности в крайность, так как влияние планет не склоняет к рационализму и анализу. Найти верное решение помогут советы любимого мужчины или родственников.

Женщина-Рак

У Раков была не самая простая неделя, поэтому их жизнь могла резко измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Согласно прогнозу астрологов, эта неделя принесет Ракам перемены, но не обязательно они окажутся приятными. Желательно прислушиваться к голосу разума: на этой неделе он поможет женщинам данного Знака лучше ориентироваться в стремительно развивающихся событиях. Эти семь дней обещают быть насыщенными и непредсказуемыми.

Женщина-Лев

Позитивный настрой, авантюризм и толика любопытства помогут женщинам-Львам воспользоваться всеми возможностями и своими навыками — как в работе, так и в любви. Не исключено, что работа, бизнес и финансы станут для Львов самыми важными направлениями в жизни. Интуиция женщин-Львов немного ослабнет, поэтому лучше фокусироваться на фактах и здравом смысле. События могут подстегивать к быстрым и нестандартным решениям.

Женщина-Дева

В случае, если Девы будут плыть по течению, они рискуют утратить удачу. Так что для них самих сейчас будет лучше, если они смогут взять всё в свои руки. Постоянно сталкиваясь с необходимостью решения сложных задач, прекрасные Девы могут утратить уверенность в себе. Пытаясь найти выход из трудной ситуации, представительницам этого Знака нужно продолжать в себя верить. Астрологи советуют Девам уделить особое внимание материальной стороне жизни, работе, а также информационной гигиене. Важно научиться отделять факты от лжи.

Женщина-Весы

Весам необходимо остерегаться застоя, чтобы не упустить шансы на успех. Важно заставить себя двигаться вперед, но при этом подстраховаться. Азарт — это хорошо, но излишние риски могут привести к фиаско. В дни суперлуния и негативного аспекта Солнца с Меркурием Весов могут начать донимать дурные сны, беспричинное беспокойство. В любви этим женщинам лучше воспользоваться элементом игры. Слишком серьезный настрой может спугнуть мужчин. Важно оставаться игривыми, веселыми, оптимистичными. Это понравится окружающим.

Женщина-Скорпион

Ночные светила, подарят Скорпионам билет в новую жизнь. На пути к исполнению желаний и достижению намеченных целей представительницам этого Знака пригодится вдохновение. Так Скорпионы прекрасного пола смогут понять, в каком направлении нужно двигаться. Не исключено, что Скорпионы будут мгновенно загораться интересом у новым делам, а также заряжать своим энтузиазмом окружающих. Это идеальное время для поисков новой работы, увлечений, совместного труда.

Женщина-Стрелец

Возможно, именно на этой неделе у прекрасных Стрельцов появятся новые цели, новый мужчина. Правда, астрологи предупреждают о том, что перемены вряд ли окажутся устойчивыми: если их не подпитывать, всё очень быстро угаснет. У женщин этого Знака отлично пройдет адаптация к новым жизненным условиям, так что перемен бояться точно не стоит. Не исключено, что всю неделю будут возникать какие-то спонтанные и неотложные дела.

Женщина-Козерог

Если есть желание изменить свою жизнь, необходимо действовать. Все получится, ведь Козерогам будут подвластны любые перемены во всех направлениях. Негативным моментом недели станет отсутствие свободного времени. Усилия не пропадут даром, но, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, рекомендуется почаще отдыхать, заниматься энергетическими практиками. Не исключено, что Козерогов начнут критиковать окружающие. От колких высказываний будет больно, но лучше попросту не слушать всё то, что говорят токсичные люди.

Женщина-Водолей

Прекрасным Водолеям астрологи советуют встретить проблемы с самоиронией. Своих целей получится достичь даже в самых безнадежных случаях, если действовать мягко, но настойчиво. Это идеальное время для омолаживающих процедур. Особенно в этом плане полезными будут первые два дня, так как именно в это время будет расти Луна. Скорее всего, представительницы этого Знака смогут чаще оказываться в нужном месте в нужное время, заводить нужные знакомства и принимать правильные решения.

Женщина-Рыбы

Астрологи советуют Рыбам оставить в своей жизни место для новых перемен, пусть даже незапланированных. Звезды и планеты заставят их посмотреть на многие вещи под иным углом. Это станет началом времени избавления от иллюзий. Рыбам стоит помнить об актуальности закона бумеранга. Не нужно делать никому больно, чтобы эта боль не возвращалась назад. Начиная с понедельника прекрасных Рыб могут начать посещать гениальные мысли. Астрологи советуют отвести время для работы над собой и поискать ответы на трудные вопросы.