Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря: важные советы всем знакам Зодиака

В нем вы найдете рекомендации астрологов касательно каждой сферы жизни.

Женщина-Овен

Наибольший источник негативной энергии для женщин-Овнов в период с 12 по 18 число — электроника и гаджеты. Ранее мы рассказывали, как они влияют на энергетику человека. Пришло время оградить себя от чрезмерного количества техники в своей жизни. Нужно отправиться на природу или просто почаще прогуливаться, чтобы не допустить полного истощения. Слабая Венера сделает так, что Овны прекрасного пола станут неадекватно оценивать происходящее. Не стоит бояться просить совета у тех, кому Овны безоговорочно доверяют. Продуманность каждого шага — ключ к сохранению удачи.

Женщина-Телец

Это не самое лучшее время для обучения, но вот для изучения языков выкроить немного времени стоит. Общение с иностранцами пойдет Тельцам на пользу и в энергетическом плане. С родными и близкими лучше немного дистанцироваться, чтобы возникшие ранее конфликтные ситуации не обострялись под воздействием Венеры. Сейчас желательно воздержаться от чрезмерных фантазий о лучшей жизни и не совершать необдуманных шагов. Грандиозные на первый взгляд планы рискуют провалиться, столкнувшись с трудностями. Осторожность и умеренность во всем очень важны.

Женщина-Близнецы

Астрологи сообщают, что многих представительниц этого Знака могут подвести завышенные запросы и требования к мужчине и к миру в целом. Сейчас, когда событиями жизни управляет слабый Меркурий, важно четко осознавать свои возможности — финансовые, любовные. Недостижимые цели, поставленные в этот период, могут погрузить вас в отчаяние, поэтому лучше не играть с судьбой, а уделить время чему-то важному и неотложному.

Женщина-Рак

У женщин этого Знака наступает не лучшее время для работы и любви, но зато неплохой период для укрепления здоровья. Астрологи советуют женщинам-Ракам поставить на тихий ход работу и домашние дела, сконцентрировавшись на себе. Звезды сообщают, что у близких могли накопиться претензии и проблемы, которые лучше обсудить в середине недели — в период максимума потока Геминиды. Влияние планет не помешает уладить все семейные проблемы, обрести понимание.

Женщина-Лев

Наступающая неделя может оказаться судьбоносной для всех представительниц данного Огненного Знака. Возможно, Львы смогут преодолеть препятствия на пути, которые мешают им стать счастливыми. Женщинам-Львам сейчас стоит зорко следить за своими расходами. Деньги могут утекать сквозь пальцы. Особенно опасными окажутся покупки, касающиеся дома. Чтобы изменить свою судьбу, нужно обратиться к глубинам подсознания. Под воздействием Юпитера, находящегося в состоянии прямого движения, представительницам этого Знака удастся высвободить свой скрытый потенциал.

Женщина-Дева

Для Дев сейчас самое главное — не оглядываться назад в прошлое, а открыться новым возможностям. Чтобы решение проблем и достижение целей было более быстрым, важно также очистить свою ауру от негатива. Еще астрологи советуют женщинам этого Знака поменьше общаться с негативными людьми. Рабочие и личные дела под влиянием ослабленной Венеры могут проходить с затруднениями. Астрологи советуют этим дамам держать под контролем все аспекты своей жизни. Планеты могут заставить Дев ошибиться, довериться плохому человеку.

Женщина-Весы

Прекрасным Весам астрологи настоятельно советуют провести эти семь дней в позитивной обстановке, располагающей к счастью, свободе, любви. Порой достаточно просто изменить свое отношение к проблемам, чтобы решить их. На этой неделе будет много туманных и непонятных предложений, на которые стоит отвечать категорическим отказом. Чтобы избежать проблем, необходимо перепроверять входящую информацию и доверять лишь фактам. Опасными станут эмоциональные порывы.

Женщина-Скорпион

Венеры помешает реализации многих планов Скорпионов. Условием успеха в жизни станет открытость и искренность по отношению к окружающим и к себе самим. Не нужно ждать, пока люди поймут намеки, — нужно говорить прямо. На стороне женщин-Скорпионов будут Нептун и Юпитер, а это значит, что они смогут забыть прошлые неудачи, а также исправить свои недочеты. Важно общаться с умными и опытными людьми, довериться внутреннему голосу.

Женщина-Стрелец

Судьба приготовила Стрельцам много небольших и приятных подарков, но важно помнить, что у них будет своя цена, которую придется заплатить. Эксперты советуют почаще следить за приметами на счастье, а также помнить, что не бывает худа без добра. Женская энергия Стрельцов может расходоваться на поддержание успеха одновременно в нескольких сферах. К их числу астрологи отнесли деловые проблемы, работу над собой, любовь, быт. Астрологи сообщают, что на этой неделе женщинам-Стрельцам стоит вести себя максимально сдержанно: не ругаться и давать никому непрошеных советов.

Женщина-Козерог

Козероги, согласно мнению астрологов, одними из самых одиноких женщин по Знаку Зодиака, но на этой неделе их одиночество сможет принести им массу пользы. Например, Козероги будут весьма продуктивными, так как никто и ничто им не будет мешать в работе и делах. Представительниц этого Знака ждет период, который позволит вырваться из тисков рутины и побаловать себя женскими радостями и яркими впечатлениями. Самое главное — не фокусировать свое внимание на негативе. Контроля потребуют не только мысли, но и деньги. Желательно быть осторожнее с тратами.

Женщина-Водолей

Венера пророчит Водолеям переменчивое настроение и желание быстро покончить со всеми трудоемкими делами. Такой настрой может стать причиной мелких и неприятных ошибок. Кроме того, многие представительницы этого Знака могут столкнуться с неуверенностью в себе. Астрологи советуют фокусироваться на хорошем и правильно отдыхать. Если есть возможность сменить обстановку на выходных и выспаться, стоит ею воспользоваться. Это восполнит жизненные ресурсы и поможет наполниться силами для будущих побед перед наступлением нового 2023 года.

Женщина-Рыбы

Женщин этого Знака завалит мелкими проблемами. Старые дела, невыполненные обещания и дедлайны на этой неделе заставят почувствовать напряжение. Чтобы найти гармонию во внешнем мире, астрологи советуют Рыбам обрести равновесие внутри себя. Основная задача на эту неделю — избавиться от всего, что разрушает женскую энергетику. Столкнувшись с проблемными ситуациями, которые могут возникнуть из-за слабой Венеры, важно определить, где была допущена ошибка. Достаточно взглянуть на проблемы под другим углом, чтобы многие из них удалось решить быстрее.