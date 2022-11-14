Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября: кто обретет настоящее счастье

Наступающая неделя принесет представительницам зодиакального круга как массу новых возможностей, так и некоторые трудности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

В эти семь дней Овнам прекрасного пола придется принимать серьезные решения и, вполне возможно, заниматься интеллектуальными делами. Это значит, что Овнам понадобится сильная память. Венера в Знаке Стрельца меняет настроение Овнов и их планы. Если раньше все было кристально ясно, то уже в в эту среду женская планета напустит тумана. Астрологи предлагают затаиться и не принимать важных решений хотя бы до пятницы.

Женщина-Телец

Для прекрасных Тельцов одобрен правильный отдых. Ночные светила простят Тельцам женского пола многое — даже небольшое легкомыслие. Также просматривается шанс улучшить отношения с семьей — Меркурий поможет договориться и найти компромисс в конце недели. Сейчас этим женщинам вообще не стоит обрывать связь с домом: от близких людей можно получить поддержку, которая позволит удержаться на плаву в сложный момент. Тельцы ощутят ветер перемен. Будет много разных событий — как приятных, так и не очень. Это поможет посмотреть на мир под правильным углом.

Женщина-Близнецы

Близнецы могут вернуться в прошлое в своих мыслях. Из-за чрезмерной ностальгии они, вполне возможно, столкнутся с неприятными ситуациями и проблемами, которые им уже встречались на пути ранее. Прошлый опыт вкупе с мощной интуицией позволят найти выход. Следует избегать спорных ситуаций, не говорить «да» на туманные предложения и не влезать в авантюры.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола астрологи в первую очередь советуют научиться мыслить позитивно. Наиболее актуально это 16 и 17 ноября — в первые дни пребывания Венеры в Стрельце. Данная планета сулит неприятные перевороты в сфере любви. Она постарается лишить Раков доброты, но к пятнице ситуация восстановится. Женщинам данного Знака следует стать разборчивее и обращать внимание только на серьезных мужчин. Если в понедельник и вторник у них будут все шансы получить полезный и позитивный опыт, то в среду и четверг предугадать исход знакомства станет практически невозможно.

Женщина-Лев

Львы прекрасного пола могут закончить неделю победительницами в сфере любви. Особенно это касается тех, кто ищет новые знакомства с мужчинами. Меркурий в четверг станет сильнее из-за перехода в Стрельца, поэтому Львам, находящимся в поисках, судьба подарит новые возможности. Семейным женщинам планеты тоже окажут некоторую поддержку. Флирт сейчас поможет Львам поднять свою самооценку. Это будет важно для них, поскольку Венера постарается лишить этих женщин веры в себя.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе желательно заняться здоровьем, омоложением. Для сохранения удачи и хорошего настроения нужно больше улыбаться, общаться с добрыми и приятными людьми. Еще на этой неделе женщинам-Девам рекомендуется избегать рутинных дел и скуки. Вторая половина недели будет невероятно удачной для работы и творчества, так как Меркурий, покровительствующий данному Знаку, станет сильнее благодаря переходу в Знак Стрельца.

Женщина-Весы

В период слабой Венеры Весам астрологи советуют всеми силами удерживать контроль над эмоциями. Сбросить напряжение поможет спорт, дыхательная гимнастика, медитация, танцы. Настроиться на успех, особенно в среду им также поможет утренняя зарядка. Весам пока не удастся расширить сферу своего влияния, улучшить отношения или найти источник прибыли. Желательно заняться духовным развитием и проще смотреть на мир. Женщин, рожденных под этим созвездием, ждет благоприятная неделя для планирования дел на будущее.

Женщина-Скорпион

Из-за слабой Венеры эта неделя точно не подойдет для работы и скучных дел. Период с 14 по 20 ноября лучше посвятить самим себе. Астрологи советуют выделить пару дней для уединения, чтобы снизить информационный шум. Это поможет прислушаться к своему сердцу, мыслям, желаниям и правильно расставить приоритеты. Очень полезными станут гадания на судьбу. Ночные светила помогут Скорпионам исправить допущенные ранее ошибки и изменить отношение к прошлому. Меркурий принесет приятные новости и выгодные предложения в четверг и пятницу с выходными.

Женщина-Стрелец

Наиболее опасный день — среда. В это время влияние ослабленной Венеры ослабит веру прекрасных Стрельцов в себя. В этот день и в последующие пару-тройку дней не стоит закрываться от людей, демонстрировать равнодушие. Высока вероятность ощутить беспричинную тревогу. На этой неделе женщина данного Знака могут встретить человека, с которым захотят связать жизнь. Тем, кто сейчас одинок, это сулит продолжительный роман.

Женщина-Козерог

Женщины этого Знака Зодиака рискуют провести эту неделю в глубокой задумчивости, и во многом это произойдет по вине Венеры, ослабленной с 16 числа Стрельцом. Звезды предупреждают, что Козерогам предстоит встретить на своем пути немало проблем в середине недели из-за перестройки энергетики ночных светил. В связи с этим представительницам данного Знака стоит почаще надевать украшения, приносящие удачу. Что касается важных дел и решений, то астрологи советуют перенести их на четверг или пятницу.

Женщина-Водолей

Свободное время Водолеям стоит посвятить семье и домашним делам. Женщин этого Знака ждет неделя обучения и саморазвития. Меркурий начиная с 17 числа даст им импульс любознательности. Информация, полученная в этот период, может стать основой будущего успеха. Главное сейчас — стараться избегать оправданий, так как они будут особенно опасными. Астрологи сообщают, что в эти дни получится иначе взглянуть на свою жизнь, обрести вдохновение, увидеть вещие сны. Ахиллесовой пятой этой недели станет сфера работы. Женщинам Водолеям станет сложнее вести переговоры.

Женщина-Рыбы

Скорее всего, на этой неделе домочадцы будут много спорить, поэтому придется стать миротворцами. Венера, которая 16 числа войдет в созвездие Стрельца, наделит Рыб беспокойством и тревогой. Вдвойне уязвимыми перед ударами судьбы они будут как раз в среду. В четверг ситуация частично сгладится из-за Меркурия, который догонит Венеру в том же Знаке. Астрологи предлагают собраться с мыслями и правильно расставить приоритеты.

Женщина-Овен

В эти семь дней Овнам прекрасного пола придется принимать серьезные решения и, вполне возможно, заниматься интеллектуальными делами. Это значит, что Овнам понадобится сильная память. Венера в Знаке Стрельца меняет настроение Овнов и их планы. Если раньше все было кристально ясно, то уже в в эту среду женская планета напустит тумана. Астрологи предлагают затаиться и не принимать важных решений хотя бы до пятницы.

Женщина-Телец

Для прекрасных Тельцов одобрен правильный отдых. Ночные светила простят Тельцам женского пола многое — даже небольшое легкомыслие. Также просматривается шанс улучшить отношения с семьей — Меркурий поможет договориться и найти компромисс в конце недели. Сейчас этим женщинам вообще не стоит обрывать связь с домом: от близких людей можно получить поддержку, которая позволит удержаться на плаву в сложный момент. Тельцы ощутят ветер перемен. Будет много разных событий — как приятных, так и не очень. Это поможет посмотреть на мир под правильным углом.

Женщина-Близнецы

Близнецы могут вернуться в прошлое в своих мыслях. Из-за чрезмерной ностальгии они, вполне возможно, столкнутся с неприятными ситуациями и проблемами, которые им уже встречались на пути ранее. Прошлый опыт вкупе с мощной интуицией позволят найти выход. Следует избегать спорных ситуаций, не говорить «да» на туманные предложения и не влезать в авантюры.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола астрологи в первую очередь советуют научиться мыслить позитивно. Наиболее актуально это 16 и 17 ноября — в первые дни пребывания Венеры в Стрельце. Данная планета сулит неприятные перевороты в сфере любви. Она постарается лишить Раков доброты, но к пятнице ситуация восстановится. Женщинам данного Знака следует стать разборчивее и обращать внимание только на серьезных мужчин. Если в понедельник и вторник у них будут все шансы получить полезный и позитивный опыт, то в среду и четверг предугадать исход знакомства станет практически невозможно.

Женщина-Лев

Львы прекрасного пола могут закончить неделю победительницами в сфере любви. Особенно это касается тех, кто ищет новые знакомства с мужчинами. Меркурий в четверг станет сильнее из-за перехода в Стрельца, поэтому Львам, находящимся в поисках, судьба подарит новые возможности. Семейным женщинам планеты тоже окажут некоторую поддержку. Флирт сейчас поможет Львам поднять свою самооценку. Это будет важно для них, поскольку Венера постарается лишить этих женщин веры в себя.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе желательно заняться здоровьем, омоложением. Для сохранения удачи и хорошего настроения нужно больше улыбаться, общаться с добрыми и приятными людьми. Еще на этой неделе женщинам-Девам рекомендуется избегать рутинных дел и скуки. Вторая половина недели будет невероятно удачной для работы и творчества, так как Меркурий, покровительствующий данному Знаку, станет сильнее благодаря переходу в Знак Стрельца.

Женщина-Весы

В период слабой Венеры Весам астрологи советуют всеми силами удерживать контроль над эмоциями. Сбросить напряжение поможет спорт, дыхательная гимнастика, медитация, танцы. Настроиться на успех, особенно в среду им также поможет утренняя зарядка. Весам пока не удастся расширить сферу своего влияния, улучшить отношения или найти источник прибыли. Желательно заняться духовным развитием и проще смотреть на мир. Женщин, рожденных под этим созвездием, ждет благоприятная неделя для планирования дел на будущее.

Женщина-Скорпион

Из-за слабой Венеры эта неделя точно не подойдет для работы и скучных дел. Период с 14 по 20 ноября лучше посвятить самим себе. Астрологи советуют выделить пару дней для уединения, чтобы снизить информационный шум. Это поможет прислушаться к своему сердцу, мыслям, желаниям и правильно расставить приоритеты. Очень полезными станут гадания на судьбу. Ночные светила помогут Скорпионам исправить допущенные ранее ошибки и изменить отношение к прошлому. Меркурий принесет приятные новости и выгодные предложения в четверг и пятницу с выходными.

Женщина-Стрелец

Наиболее опасный день — среда. В это время влияние ослабленной Венеры ослабит веру прекрасных Стрельцов в себя. В этот день и в последующие пару-тройку дней не стоит закрываться от людей, демонстрировать равнодушие. Высока вероятность ощутить беспричинную тревогу. На этой неделе женщина данного Знака могут встретить человека, с которым захотят связать жизнь. Тем, кто сейчас одинок, это сулит продолжительный роман.

Женщина-Козерог

Женщины этого Знака Зодиака рискуют провести эту неделю в глубокой задумчивости, и во многом это произойдет по вине Венеры, ослабленной с 16 числа Стрельцом. Звезды предупреждают, что Козерогам предстоит встретить на своем пути немало проблем в середине недели из-за перестройки энергетики ночных светил. В связи с этим представительницам данного Знака стоит почаще надевать украшения, приносящие удачу. Что касается важных дел и решений, то астрологи советуют перенести их на четверг или пятницу.

Женщина-Водолей

Свободное время Водолеям стоит посвятить семье и домашним делам. Женщин этого Знака ждет неделя обучения и саморазвития. Меркурий начиная с 17 числа даст им импульс любознательности. Информация, полученная в этот период, может стать основой будущего успеха. Главное сейчас — стараться избегать оправданий, так как они будут особенно опасными. Астрологи сообщают, что в эти дни получится иначе взглянуть на свою жизнь, обрести вдохновение, увидеть вещие сны. Ахиллесовой пятой этой недели станет сфера работы. Женщинам Водолеям станет сложнее вести переговоры.

Женщина-Рыбы

Скорее всего, на этой неделе домочадцы будут много спорить, поэтому придется стать миротворцами. Венера, которая 16 числа войдет в созвездие Стрельца, наделит Рыб беспокойством и тревогой. Вдвойне уязвимыми перед ударами судьбы они будут как раз в среду. В четверг ситуация частично сгладится из-за Меркурия, который догонит Венеру в том же Знаке. Астрологи предлагают собраться с мыслями и правильно расставить приоритеты.