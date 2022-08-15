Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 августа: что принесет счастье разным знакам Зодиака

Она обещает быть относительно размеренной и спокойной, но без советов астрологов двигаться вперед представительницам разных Знаков Зодиака будет довольно сложно.

Наступает третья по счету неделя августа.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

Ретроградный Юпитер начинает раскрываться в полной мере. Это может слегка дезориентировать Овнов прекрасного пола, но точно не лишит их удачи и уверенности в себе. Только Марс сможет выбить их из колеи, и то лишь в том случае. Если Овны будут работать в субботу. Возможны эмоциональные всплески, бурные реакции, но к внутреннему разладу это не приведет, ведь Овнам хватит сил, чтобы со всем этим справиться. Астрологи советуют не принимать поспешных решений.

Женщина-Телец

Тельцам прекрасного пола сейчас лучше отложить важные встречи и разговоры, заняться спокойными рутинными делами. Определяя, как поступить, стоит прислушиваться к советам мудрых людей. Самый лучший день на этой неделе — воскресенье. Меркурий с Нептуном войдут в эффективное соединение, что подарит женщина этого Знака особенный день. 21 августа они смогут определиться со своим будущем, узнать свои слабые и сильные места.

Женщина-Близнецы

Близнецам ночные светила укажут верный путь у успеху. Однако астрологи советуют воздержаться от любых скоропалительных решений. Также не стоит давать прямых ответов на вопросы и предложения: желательно для начала взять паузу и всё хорошенько обдумать. При общении с малознакомыми людьми придется тщательно подбирать слова. Во время знакомства с мужчиной лучше обращать внимание на его руки, чтобы проанализировать характер и более объективно оценить совместимость. Это поможет избежать ошибок в будущем.

Женщина-Рак

Ракам стоит как можно меньше общаться с представителями злопамятных Знаков Зодиака. На этой неделе прекрасные Раки должны приготовиться к сюрпризам. В жизни начинается переходный этап и подготовка к кардинальным переменам. Какие-то события и ситуации выйдут из-под контроля, заставив менять планы на ходу. Впрочем, Раки смогут со всем справиться. Вселенная откроет перед ними дверь в новую жизнь, позволив полностью контролировать процесс и получить хороший результат в делах, работе, бизнесе, любви. Ракам нужно действовать.

Женщина-Лев

Представительницам этого Знака из-за тяжелой энергетики ретроградного Юпитера, который начинает набирать силу, придется встречаться всю неделю с неприятными людьми. Эта неделя может стать очень продуктивной и удачной, если Львы будут действовать в одиночку. На работе и в любви все будет складываться в их пользу, но для этого нужно думать своей головой и прислушиваться к интуиции. А благодаря позитивному влиянию Меркурия получится справиться с любыми задачами.

Женщина-Дева

Никакие неприятные случайности не смогут нарушить движение женщин этого Знака к успеху. В период с 15 по 21 августа к Девам могут поступить выгодные предложения в делах, бизнесе и в работе. Также этих людей могут посетить гениальные мысли, творческое вдохновение. Чтобы эффективность была наибольшей, астрологи советуют прекрасным Девам проверить для начала, не повреждено ли их биополе. Если что, его можно будет восстановить в кратчайшие сроки при помощи нескольких советов. Это время, когда нужно действовать, причем решительно и смело.

Женщина-Весы

Кардинальные перемены и нововведения могут закончиться для Весов провалом. А еще у этих женщин на этой неделе может появиться соблазн заработать обманом, получить славу или внимание неэтичным способом. Астрологи сообщают, что сейчас лучше так не поступать. Также любая попытка попробовать что-то новое может обернуться стрессом. Если избежать этого неприятного состояния не получится, побороть уже полученный стресс можно простым отдыхом. Разобраться в собственных чувствах Весам поможет сильная интуиция. Если слушать сердце, то искушения удастся обойти стороной.

Женщина-Скорпион

Скорпионы прекрасного пола смогут достичь успеха, причем сделать это достаточно быстро и эффективно. Никто и ничто не будет им мешать. Ночные светила дают Скорпионам прекрасного пола возможность действовать самостоятельно и самим выбирать свой путь. Этим дамам предоставляется отличная возможность заработать хорошую репутацию, повысить доходы. Неделя обещает блестящие финансовые и любовные результаты. Без неприятных новостей: в субботу Марс может подвергнуть Скорпионов серьезной проверке на прочность. Возможны неурядицы и плохое настроение.

Женщина-Стрелец

В конце недели Стрельцов прекрасного пола ожидают негативные изменения. Это в большей степени коснется отношений с партнером, детьми или родителями. Переход Марса в Знак Близнецов будет провоцировать конфликты и стрессовые ситуации в субботу, и если Стрельцы захотят сгладить острые моменты, то им придется проявить все свои навыки дипломатии. Этим женщинам повезет в поиске мужчины или в переводе отношений

на новый уровень.

Женщина-Козерог

Астрологи считают, что для женщин этого Знака начинается идеальное время в плане планирования и повышенной активности. Можно смело чередовать различные дела и уделять внимание любви, семье. Астрологи советуют составлять список дел на каждый день, чтобы ничего не забыть. Другой важной темой недели станет прошлое. С 15 по 21 августа возможны случайные встречи со старыми знакомыми и бывшими возлюбленными. Такие встречи помогут пролить свет на нечто очень важное.

Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола на этой неделе астрологи советуют заняться определением своих кармических долгов. Также полезно будет начать избавляться от них как можно скорее. Неделя идеальна для неспешной работы, общения, наведения порядка в своей жизни. Ночные светила наделят женщин-Водолеев большим запасом творческой энергии. Нестандартный подход к делам поможет им преодолеть любые преграды на пути. Обычные рутинные будни не лишат Водолеев хорошего настроения. Не исключено, что эти женщины ощутят мощный прилив сил и энергии.

Женщина-Рыбы

У Рыб на этой неделе ожидается спокойное время, в которое им придется встретиться с некоторой слабостью и апатией. С их помощью Рыбы могут стать более активными. Будет хорошо, если Рыбы разбавят привычную жизнь экспериментами. Всё может круто измениться в воскресенье из-за позитивного аспекта Солнца и Сатурна. Если появится возможность изменить свою жизнь, лучше не упускать предоставленного судьбой шанса.