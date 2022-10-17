Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: как знакам Зодиака обрести достаток и счастье

Эта неделя обещает быть насыщенным и ярким периодом для женщин всех Знаков Зодиака.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

Овны будут одними из самых успешных дам на планете. Дело в том, что для них более актуальным станет закон притяжения мыслей, который поможет изменить жизнь к лучшему. Настало время мечтать, думать о лучшем и стараться мыслить оптимистично. Вся неделя отмечена позитивным энергетическим фоном. Астрологи советуют всем прекрасным Овнам действовать исключительно по плану — это поможет не стать заложницами быстро меняющихся обстоятельств и условий. Особого внимания потребует сфера отношений. Важно быть заботливее и нежнее с членами семьи и со своим мужчиной.

Женщина-Телец

Тельцы прекрасного пола будут сильно нуждаться в одобрении, комплиментах, поддержке словами. Именно поэтому им нужно почаще общаться с людьми, которые не сомневаются в себе и окружающих. Из-за сильной Венеры Тельцы обладают высокой эмпатией, что позволит им лучше чувствовать настроение окружающих. Главное не заряжаться отрицательными эмоциями. Астрологи настоятельно рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе— это даст Тельцам энергию и силы.

Женщина-Близнецы

Меркурий в Весах спровоцирует рост положительных мыслей. Близнецы прекрасного пола начнут видеть в этом мире и вокруг себя только самое лучшее. Не исключено появление на жизненном пути мелких, но важных случайностей, каждое из которых будет нести определенный смысл. Неделя с 17 по 23 октября может оказаться очень ярким, запоминающимся и продуктивным временем. Главное — не заставлять своего любимого ревновать.

Женщина-Рак

Искать новые источники сил и вдохновения — вот основная задача женщин-Раков в период с 17 по 23 число. Новые знакомства с приятными людьми, особенно противоположного пола, укажут путь к женскому счастью. Обаяние представительниц этого Знака окажется на высоте, равно как и интуиция. Это значит, что Ракам будет намного проще принимать важные решения в жизни. Это важный жизненный этап для прекрасных Раков, ведь они смогут увидеть красоту этого мира.

Женщина-Лев

Женщинам этого Огненного Знака нужно будет воспользоваться защитными техниками, чтобы сберечь свою энергетику. Дело в том, что а их пути могут появиться новые враги и недоброжелатели, которые постараются помешать обретению счастья. Из-за неудач в сфере работы может появится чувство недовольства собой, но благо, что в рабочей и деловой сфере все должно быть спокойно из-за Меркурия в Весах. Не исключено, что в эти семь дней в Львов появится мощный стимул к духовному развитию. Можно смело посещать интересные места, читать молитвы, заниматься медитацией.

Женщина-Дева

Астрологи советуют Девам строить новые планы и заниматься их реализацией. Если внутренний голос заставляет их сдаться, нужно проигнорировать это «предложение». В это время легко отказаться от успеха из-за ложного ощущения своей несостоятельности. Это свойственно всем сферам, в том числе и любовной. Правильный настрой станет главным проводником Дев от темноты к свету. Меркурий защитит Дев от чужой зависти, а пик активности звездопада Дракониды даст энергии и сил.

Женщина-Весы

Звезды и планеты на их стороне, особенно сильная Венера, которая до сих пор не изменила своего положения. Во второй половине октября женщины-Весы не будут испытывать ни упадка сил, ни апатии. Тем не менее, может пропасть желание заниматься определенными делами. Это будет связано с перераспределением энергии и приоритетов. Меркурий в их Знаке поможет им лучше отдыхать. Неделя станет очень благоприятным месяцем для развлечений и знакомств.

Женщина-Скорпион

Скорпионам можно смело заниматься интеллектуальным трудом, реализацией планов и заведением новых знакомств. Если на первый план выйдет работа, нужно будет быстро решать поставленные задачи. Астрологи советуют настроиться на позитив и контролировать свое настроение. Лучше не срываться на крик во время полемики и не переносить дела и планы на будущее. Достичь успеха этим женщинам будет довольно просто.

Женщина-Стрелец

Рабочая неделя обещает быть насыщенной событиями, поэтому на выходных прекрасным Стрельцам стоит как следует отдохнуть. Тем, кто уже обрел счастье в любви, астрологи рекомендуют посвятить больше личного времени общению с любимым мужчиной, семьей, детьми. Вселенная будет посылать женщинам-Стрельцам много удачи во всех их начинаниях. Новое положение Меркурия благоприятно отразится на поездках и знакомствах.

Женщина-Козерог

Планеты постараются сделать жизнь Козерогов лучше. Неделю лучше всего посвятить важным делам, которые нельзя откладывать на потом. Также с 17 по 23 октября можно смело вкладывать силы в новые проекты и планы, имеющие отношение к карьере, саморазвитию и образованию. В отношениях с противоположным полом Козероги могут встретить попутный ветер. Эти семь дней благоприятны для устройства личной жизни. Если возникнет интерес к кому-то, важно проявить инициативу.

Женщина-Водолей

У Водолеев прекрасного пола все будет хорошо, но астрологи отмечают, что им потребуется толика осторожности в общении с окружающими людьми, поскольку среди них может появиться немало скрытых недоброжелателей. Неделя принесет представительницам этого Знака новые надежды и хорошее настроение. И вместо того, чтобы ждать у моря погоды, лучше ловить момент и действовать. Можно смело браться за дела, в которых Водолеи не имеют большого опыта. Это отличный период для поиска своего предназначения.

Женщина-Рыбы

Астрологи советуют расставить приоритеты правильно, причем не только на эту неделю, но и на конце месяца в целом. Также важно действовать максимально активно, обращаясь за помощью к источникам силы. Это поможет Рыбам оставаться собранными и продуктивными. Их душевная гармония может быть под угрозой, особенно если они будут постоянно рисковать и менять планы. Очень важно сейчас оказывать посильную помощь своим близким. Добро, которое женщины-Рыбы принесут окружающим, подарит им счастье и удачу. Важно остерегаться эгоизма, злобы и недовольства.