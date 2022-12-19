Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря: наберитесь сил и терпения

Женщинам очень нужна поддержка планет-покровителей и созвездий. С помощью еженедельного гороскопа представительницы зодиакального круга смогут узнать, какие сюрпризы им приготовили звезды и как достичь успеха на этой неделе.

В целом период с 19 по 25 число станет прекрасным временем для поиска ответов на важные вопросы. Спасибо стоит сказать возвращению Юпитера в Знак Овна 20 числа во вторник. Планеты сделает мышление более глубоким, а так повысит интуицию. 21 декабря — самый опасный день недели. Это будет день солнцестояния, в который лучше не принимать поспешных решений, либо обращаться за помощью к родственникам и любимому мужчине.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

В ближайшие семь дней Овнам прекрасного пола будет крайне полезно заниматься работой над собой и самоанализом. Также не стоит забывать вовремя отдыхать. Дела делами, но телу и разуму нужна релаксация. Слабая энергетика Венеры не даст нужной поддержки в сфере любви. Отток сил не позволит этим дамам улучшить отношения внутри семьи. Осторожности потребуют дела, связанные с зарубежными поездками. Астрологи рекомендуют следить за здоровьем и тратить больше времени на анализ и проверку фактов.

Женщина-Телец

Тельцам будет непросто на этой неделе, но Юпитер даст им возможность преуспеть в некоторых сферах жизни. Например, женщины данного Знака смогут начать новые дела в работе и бизнесе. Удачное начало недели и столь же благоприятное ее завершение Водолеям сулит энергетическая поддержка активного метеорного потока Урсиды. Всю неделю он будет оберегать Тельцов, подталкивая их к достижению целей. Астрологи настоятельно советуют этим женщинам меньше говорить и больше делать.

Женщина-Близнецы

Неделя благоприятна для всех, кто сможет действовать мягко, говорить деликатно, манипулировать незаметно. Астрологи рекомендуют женщинам-Близнецам использовать свой врожденный дар убеждения, позволяющий добиваться своего в ситуациях различной сложности. Астрологи советуют представительницам этого Знака не ждать удобного случая для инициативы, ведь он может не наступить. Если есть возможность, стоит разобраться с незавершенными делами, погасить задолженности.

Женщина-Рак

Женщинам этого Водного Знака стоит попробовать защититься от негативной энергии окружающих. В эти семь дней в окружении прекрасных Раков будет немало людей, желающих им насолить. Ракам придет на помощь Юпитер. Переход планеты в огненный Знак Овна поспособствует позитивным переменам и успехам в интересующих сферах. На этой неделе женщинам-Ракам можно смело планировать ответственные дела, заводить новые знакомства. С уверенностью можно сказать, что в жизни грядут серьезные перемены, но эти процессы находятся пока в зачаточном состоянии.

Женщина-Лев

Львы часто находят проблемы. У них есть много причин, по которым неудачи являются их частым гостем. На этой неделе самый опасный день — 21 декабря. В среду ни в коем случае нельзя рисковать, начинать новых дел, заниматься шопингом. Влияние Меркурия, ослабленного в Козероге, на этой неделе не будет ощущаться так сильно, но на достижении важных целей это все равно скажется. Женщинам-Львам лучше пока сосредоточиться на себе: своей красоте, семье, здоровье и личностном росте. Им следует попробовать реализовать намеченные планы и решить финансовые проблемы.

Женщина-Дева

Юпитер поможет Девам начать программировать свое мышление на лучшую жизнь. Важно помнить, что все хорошее рождается сначала у нас в голове. Период финансового невезения продолжается, но Меркурий уже не так негативен. Астрологи советуют повышать активность и переключаться на рабочие проблемы. Другие сферы жизни тоже требуют активности. В конце недели сместить фокус внимания следует на личную жизнь — тут проглядываются приятные перспективы. Энергетика Венеры тоже на нуле, поэтому женщинам-Девам стоит грамотно распределить свои силы.

Женщина-Весы

У Весов прекрасного пола наступает очень хорошее время для поисков нового хобби. Весам стоит ждать энергетической подпитки, которая придет со стороны Урсид — активного на данный момент потока. Особенно благоприятными днями для бытовых дел и новых начинаний станет 22 апреля и в целом вторая половина недели. Согласно мнению астрологов, вторая половина недели станет оптимальным временем для позитивных перемен, смелых проектов, самореализации и поиска новых возможностей. Кроме того, в это время к Весам может прийти в голову гениальная идея.

Женщина-Скорпион

У Скорпионов ожидается крайне непростая неделя, поэтому им стоит чаще пользоваться женскими талисманами. На женщин, рожденных под этим Знаком, на неделе с 19 по 25 декабря благотворно будет влиять Юпитер. Самая большая планета не потерпит агрессии в адрес близких людей и друзей. Это может вызвать внутренний разлад и доставить массу мелких неприятностей, причем как на работе, так и в личной жизни. Меркурий продолжит приносить проблемы, вызвав у Скорпионов желание пустить дела на самотек. Астрологи советуют этим женщинам тщательно анализировать все свои действия.

Женщина-Стрелец

Наступающая неделя принесет много интересных событий, некоторые из которых могут поначалу расстроить, но потом принесут счастье. Самый опасный день — 21 декабря, ведь это будет зимнее Солнцестояние. Сниженная энергетика Солнца приведет к тому, что удача может покинуть Стрельцов. Мгновенные заговоры помогут вернуть везение. Не нужно торопиться — в любом новом деле лучше сначала прощупать почву, а потом уже предпринимать какие-то важные шаги. Подобная стратегия будет самой лучшей и эффективной.

Женщина-Козерог

Прекрасным Козерогам на этой неделе стоит посвятить побольше времени сфере любви. Астрологи считают, что сильный Юпитер поможет этим дамам найти вторую половинку, влюбить в себя мужчину. Сильная позиция Юпитера также подарит женщинам-Козерогам мотивацию и воодушевление. Это будет толкать их вперед на протяжении почти всей недели, что поможет завершить важные дела перед Новым годом.

Женщина-Водолей

Астрологи советуют начать неделю с позитивной ноты, чтобы у плохого настроения не было шансов испортить столь продуктивный период. Чтобы избежать расстройств и негатива, лучше не принимать все близко к сердцу, а вместо напора использовать мягкую силу. Также, возможно, стоит обратиться за помощью к кому-то из близких людей. Это время, когда нельзя унывать и оставлять важные дела незаконченными.

Женщина-Рыбы

Представительницам данного Водного Знака следует управлять своими эмоциями. Чтобы было меньше поводов для расстройства и негатива, стоит заняться чисткой информационного поля. 21 декабря негативная энергия Луны может вызвать острое желание идти на риск, что чревато большими неудачами. Текущие положение планет может сделать прекрасных Рыб менее склонными к импульсивности, но только с 22 декабря. В отношениях лучше избегать ревности, а в работе безделья и импульсивности. Конфликты с окружающими, особенно в среду, могут обернуться огромными проблемами, отголоски которых будут ощущаться даже в следующем году.