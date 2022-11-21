Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября: как достичь успеха и обрести счастье

А полезные советы экспертов помогут каждой женщине добиться успеха во всех сферах жизни, подсказав, как в любой ситуации оставаться на высоте.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам придется много общаться и работать. Неделя будет очень активной, поэтому придется постоянно адаптироваться к изменениям. В эти семь дней среди женщин всех Знаков Зодиака Овны станут лидерами по количеству запутанных ситуаций. В конце недели Овны женского пола почувствуют пробуждение внутренней силы и интеллекта. Чтобы работать было проще, важно активировать работу мозга уже в понедельник. Откладывать важные дела на потом сейчас точно нельзя.

Женщина-Телец

Астрологи дают Тельцам ценный совет: важно тщательно взвешивать каждый шаг, ведь Венера склоняет к необдуманным решениям. Дамы этого Знака получат возможность кардинально изменить жизнь и стать счастливее. Еще ночные светила помогут Тельцам прекрасного пола избавиться от тоски и уныния. Самой большой ошибкой этой недели станет погоня за недостижимым идеалом. Чтобы не потратить зря время и свои силы, не стоит ориентироваться на советы окружающих, чужое мнение и стереотипы. Важно слушать внутренний голос.

Женщина-Близнецы

Небольшие волнения ждут Близнецов прекрасного пола в сфере денег. Позитивное влияние Меркурия поможет удержаться на плаву и обернуть проблемы и неурядицы себе во благо. Главное — не пускаться в сомнительные авантюры. Ретроградный Юпитер в четверг избавится от обратного движения. Это указывает на то, что представительниц этого Знака ждут положительные изменения. В эти семь дней их никто не будет отвлекать, так что получится заняться любимым делом и всласть поработать, побыть с семьей, с любимым мужчиной. Главное сейчас — окружить себя добрыми людьми.

Женщина-Рак

По прогнозам астрологов, дамы этого Знака с легкостью оставят за бортом все, что мешает им наслаждаться жизнью и развиваться. В то же время именно в мае они смогут исправить ошибки прошлого и сделать правильные выводы, приблизиться к реализации планов. Работа может оказаться весьма напряженной и сложной. Ранее мы рассказывали, что делать, если она вытягивает все силы. Ракам нужно расставить приоритеты правильно. Юпитер откроет перед этими дамами интересные возможности в конце недели, а также запустит некоторые важные процессы в сфере любви.

Женщина-Лев

Астрологи рекомендуют Львам соблюдать осторожность, не рассказывая никому о своих делах и планах на неделю. Неделя, по прогнозам астрологов, принесет спонтанные встречи, неожиданные звонки, двусмысленные предложения. Основная задача женщин-Львов сейчас — открыться чему-нибудь новому, чтобы обрести новую мотивацию. В общении с людьми стоит остерегаться колкостей и в целом стараться обходить стороной неприятных собеседников.

Женщина-Дева

Девам прекрасного пола предстоит очень много общаться с незнакомыми людьми. Важно заранее узнавать характер того или иного человека, чтобы не допускать ошибок в общении. Меркурий поможет Девам в активизации интуиции, которая пригодится в начале недели войдет. Это будет не очень простой период, который потребует полной концентрации. В это время женщины-Девы могут загореться новыми идеями, причем весьма полезными.

Женщина-Весы

Весы могут с 21 по 27 число встретить на своем пути нового важного человека. Главное сейчас — не верить тому, кто этого не заслуживает. Можно переключить внимание с любви на работу, но не наоборот. Посвятив время делам, Весы смогут получить подарок от судьбы, причем в тот момент, когда его меньше всего будут ожидать. Ждать, что ситуация в жизни изменится сама собой, не стоит. Нельзя больше ждать и откладывать дела на потом. Венера слаба, поэтому про отдых тоже забывать не стоит.

Женщина-Скорпион

Женщинам, рожденным под Знаком Скорпиона, на этой неделе стоит прислушаться к своей интуиции. С 21 по 27 число наступит самое благоприятное время для ремонта, домашних дел, изменения внешности. Придется взять всю свою волю в кулак. Принятые решения непременно окажут влияние на дальнейшую судьбу, поэтому лучше быть максимально ответственными. Они же будут полезны и для тех, кто пока только в поисках любви.

Женщина-Стрелец

Женщины этого Огненного Знака смогут воплотить в реальность свои мечты. В этом плане направлении для них полезной станет сила мысли. Нужно думать о хорошем и верить в себя. Активный Меркурий в Стрельце указывает на то, что пробил звездный час для женщин этого Знака. В эти семь дней они, наконец, смогут достичь того, о чем давно мечтали: новое рабочее место, внимание мужчины. Все это станет реальным при условии, что Стрельцы перестанут сомневаться в себе и прятаться за маской безразличия. Исполнение планов и реализация целей потребуют от этих дам активности.

Женщина-Козерог

Вполне возможно, что на этой неделе Козероги прекрасного пола будут испытывать напряжение и психологический дискомфорт. Причиной станет тревога и усталость. Женская энергетика удивительна и необычна, поэтому далеко не всегда получается понять, откуда берется неуверенность или, наоборот, сильное воодушевление и ментальная сила. На этой неделе Козероги сначала утратят оптимизм и мотивацию из-за негативного аспекта Венеры и Меркурия в понедельник, а потом к ним вернется энтузиазм из-за прекращения ретроградного движения Юпитера 25 числа.

Женщина-Водолей

Ночные светила принесут этим женщинам важные изменения. Для этих дам наступает время активности, но только со вторника. В понедельник лучше не делать резких шагов. В конце недели можно потратить время на семью. Это замечательное время для воспитания детей, встреч с родственниками. В конце недели полезно совершать дорогостоящие покупки. Меркурий прибавит Водолеям энергии, смелости, активности, напора и целеустремленности.

Женщина-Рыбы

Прекрасных Рыб ждут грандиозные перемены в жизни. Спугнуть позитив и удачу могут негативные слова, неуверенность, бездействие. Будут на этой неделе и счастливые моменты — например, в делах и работе. Астрологи советуют быть осторожнее в конфликтных ситуациях. Соблюдая нейтралитет, можно избежать проблем. Представительницам данного Знака не стоит отказываться от поставленных ранее целей: все самое хорошее начинается с малого, поэтому, совершая те или иные шаги, Рыбы станут успешнее. Не нужно тратить силы и время на бесполезные занятия.