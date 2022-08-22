Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 августа: важные советы для всех знаков Зодиака

Эксперты рассказали, какой она будет для представительниц каждого из Знаков Зодиака.

Женщина-Овен

Первое, что стоит помнить Овнам прекрасного пола в эти семь дней — никому нельзя рассказывать о своих планах. Это должно помочь в сохранении и приумножении успеха. Венера сейчас во Льве, поэтому сейчас не лучший момент для решения серьезных вопросов. Планеты будет склонять Овнов к тому, чтобы корпеть над работой и заниматься другими делами, требующими внимания. Творческий потенциал тоже окажется сниженным, так что представительница креативных профессий лучше полагаться на те решения и методы, которые уже проверены временем.

Женщина-Телец

С понедельника по субботу будет сложно противостоять желанию сбежать от работы и дел. Нужно трудиться в поте лица, но противиться тому, что дарит много позитивных эмоций, тоже не стоит. Планеты не помогут прекрасным Тельцам понять, как и чем стоит заниматься в это сложное время. Астрологи советуют вдохновляться книгами и фильмами, пробовать себя в новых сферах, но не забывать о первостепенных делах. Если в начале недели нужно будет восстанавливать энергию и силы самостоятельно, то в воскресенье это поможет сделать быстрее позитивный аспект Венеры и Сатурна.

Женщина-Близнецы

Дело в том, что с 22 по 27 августа её расход будет повышенным. Вероятность появления усталости уже в первый день недели будет довольно высокой. Женщинам этого Знака желательно следовать принятым планам. Не стоит отказываться ни от каких деловых встреч и задач, меняя расписание в последнюю минуту. Астрологи советуют найти время для встречи с родителями. Также важно уделять время любимому мужчине, детям, подругам.

Женщина-Рак

Любовь и поиски второй половинки для Раков женского пола сейчас могут выйти на первый план. Самое главное — четко спланировать дела на эту неделю, оставив время для общения и развлечений. Сейчас этим женщинам нужно общество и новые контакты. Общение поможет сдвинуться с мертвой точки. Близкие люди окажут поддержку при необходимости, поэтому не нужно бояться обращаться к ним за поддержкой, советом, добрым словом.

Женщина-Лев

Прекрасным Львам в эти семь дней нужно постоянно оставаться в тонусе. Иначе проблем настигнут их и возьмут над ними верх. Нет времени для раздумий и самобичевания. Не стоит жалеть о прошлом и слишком много думать о будущем. Настало время действовать. Важные жизненные перемены придут только в сентябре, поэтому женщинам-Львам астрологи нужно просто чуть-чуть подождать. При наличии свободного времени астрологи советуют львицам заняться решением проблем своих родственников и второй половинки. В работе потребует проявление терпения, а в любви — искренности.

Женщина-Дева

Венера не настраивает Дев на взаимопонимание с окружающими. Негативный Марс в Близнецах тоже нарушит коммуникацию. Ретроградный Уран с 24 числа тоже будет негативно влиять на настроение и удачу Дев. На этой неделе не стоит бояться обращаться за помощью к близким. Если попытки поговорить о чем-то важном с любимым мужчиной заканчиваются обидами, лучше не пытаться снова достучаться до него. Начать неделю лучше с уборки по правилам фэн-шуй. Сейчас очень важно избавиться от всего старого, чтобы привлечь что-то новое.

Женщина-Весы

У Весов ожидается проблемная неделя и большим количеством мелких неурядиц, которые могут вывести этих женщин из себя и заставить нервничать. У астрологов есть и хорошие новости для женщин-Весов: в воскресенье планеты вернут этих дам на волну энтузиазма. Брать штурмом заветную мечту в будние дни точно стоит — слишком много трудностей. Но можно начать спокойно и осторожно приближаться к цели. Для этого действовать лучше максимально осторожно.

Женщина-Скорпион

Люди, чье мнение действительно важно для женщин-Скорпионов, смогут оценить их новые идеи и планы. Это позволит женщинам данного Знака Зодиака укрепить свое положение на работе. То, что они сделают сейчас, поможет им получить в обозримом будущем то, о чем они давно мечтали. В основном успехи будут касаться любовной сферы. Скорпионы смогут заполучить привлекательного мужчину, либо укрепить существующие отношения. На этой неделе женщины этого Знака рискуют услышать некоторые замечания в свой адрес. Астрологи считают, что это может быть вполне конструктивная критика.

Женщина-Стрелец

Стрельцам важно избегать конфликтов, чтобы не пробуждать в Марсе плохую энергию. Особенно важно быть спокойными 24 числа, когда Уран станет ретроградным. Даже если победить в споре, все равно останется есть риск оказаться неправой. Не стоит терять веру в себя и расстраиваться по мелочам, ведь на выходных все наладится. До субботы важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Раздражение и нервозность тоже заставляют буксовать на месте, так от них лучше избавиться.

Женщина-Козерог

Приятных случайностей в период с 22 по 28 число будет минимальное количество, так что придется искать нечто хорошее самостоятельно. Марс будет вставлять палки в колеса. Из-за нестабильного влияния планеты-покровителя прекрасные Козероги будут вынуждены принимать сложные решения, встречать на пути дилеммы. Возможно, придется расстаться с чем-то дорогим сердцу, выйти за пределы зоны комфорта. К сожалению, только так можно остаться на плаву в эти семь дней.

Женщина-Водолей

В среду станет ретроградным Уран. Это в определенной мере откроет разум женщин-Водолеев, подарит новые и запоминающиеся эмоции. Представительниц данного Знака ждет неблагоприятное время, в которое пока не стоит пробовать что-то новое. Сейчас точно не стоит менять имидж и заводить новые романтические знакомства. Для чего действительно хорошо подходит эта неделя, так это для решения кармических задач. Венера все еще во Льве, а значит сейчас необходимо опираться на логику. Доверять своим чувствам и интуиции пока не стоит.

Женщина-Рыбы

Планеты, обычно, настраивают женщин этого Знака на творческий и романтический, либо на деловой лад. В этот раз прекрасным Рыбам не стоит настраиваться вообще ни на что. Нужно просто плыть по течению и решать проблемы по мере их поступления. Там, где захочется проявить нестандартный подход, лучше этого не делать. Логика будет более продуктивной. Сейчас идеальное время для отдыха, проведения времени дома, в уединении, релаксации.