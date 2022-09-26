Женский гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября: любовь, деньги и большая удача

Для начала стоит сказать, что первый день недели будет очень сложным из-за соединения Меркурия и Венеры. Это очень неблагоприятный аспект, да еще и между такими важными и близкими планетами. Понедельник будет очень опасным и непредсказуемым днем.

Женщина-Овен

Первый осенний месяц завершится в пятницу. Астрологи считают, что его окончание порадует многих Овнов прекрасного пола. Несмотря на непростое начало недели, со вторника удачной будет любая инициатива. Если хочется сделать свою жизнь лучше, можно попробовать очистить свою ауру, а также разобраться с самыми важными делами. В конце недели можно попробовать порадовать себя покупками. Семья потребует от прекрасных Овнов большого внимания и вложения времени, сил. Астрологи предлагают сделать выбор в пользу сферы любви.

Женщина-Телец

На этой неделе можно взять отпуск или отгул. Из-за Венеры в Весах сейчас отличное время для гармонизации жизни, для развлечений и отдыха. Если же это невозможно, снимать стресс лучше всего творчеством, вкусной едой, покупкой новой одежды и украшений, посещением салона красоты. Открытые противостояния и ссоры в работе и делах могут разгораться буквально на пустом месте, но Тельцам удастся сохранить лицо, если они не будут участвовать в разборе полетов.

Женщина-Близнецы

Первое и самое главное правило успеха в период с 26 сентября по 2 октября — это сохранение честности, искренности и открытости, причем даже в тех ситуациях, когда это, на первый взгляд, невозможно. Неожиданно появившиеся недоброжелатели могут вывести женщин этого Воздушного Знака из себя. Обуздать хаос будет непросто, но Близнецам это по силам. Астрологи советуют бороться с плохим настроением.

Женщина-Рак

Ракам нельзя позволять никому и ничему огорчать себя. Вероятно, пришло время поработать над самооценкой и внешним видом: записаться к стилисту, пройтись по магазинам или сделать необычный маникюр. Новые платья, смена обстановки или имиджа способны подарить массу новых эмоций. На этой неделе нужно попробовать понять себя и обрести последействие. Новая информация, поступающая в неограниченном количестве, станет источником стресса для женщин-Раков

Женщина-Лев

Желательно избегать лишнего общения, особенно с негативными людьми — с ними можно потерять все запасы женской энергии, однако, она почти сразу восполнится после 29 числа, когда Венера, наконец, войдет в Знак Весов. Если и хочется общения, то лучше всего уделить внимание любимому человеку и семье, навестить родителей, связаться с дальними родственниками. Наилучшее времяпровождение — это забота об окружающих, домашние дела. Если до 29 числа потребует много дополнительной энергии.

Женщина-Дева

Девам жизненно необходимо развить в себе оптимизм и позитивное мышление. Это очень важно, так как в противном случае с ними не захотят общаться многие люди. Напряженный период пройдет с понедельника по вторник, из-за чего В жизни Дев могут начать появляться не самые приятные новости. Стоит заняться собой — добавить в расписание дел занятия спортом, походы в бассейн. Также важно достаточно много спать, правильно и сбалансировано питаться. Капелька эгоизма спасет от энергетического истощения и поможет стать счастливее.

Женщина-Весы

Женщинам этого Знака удастся очистить свою карму — полностью или частично. Ночные светила все добрые дела и поступки этих женщин помогут трансформировать в удачу в будущем. Если есть какие-то незавершенные дела по дому. Лучше успеть сделать все до начала октября, так как 1 число этого месяца окажется очень и очень благоприятным днем из-за противостояния Венеры и Юпитера. Можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься работой больше обычного. Планеты и звезды принесут события, на которые можно будет повлиять. Возможно, придется принять важное решение.

Женщина-Скорпион

Первое, на что стоит обратить внимание всем женщинам-Скорпионам — это выбор одежды. Астрологи настоятельно советуют отдавать предпочтение удобным и приятным вещам, так как неудачно выбранная одежда может блокировать чакры. Это хорошее время для того, чтобы отправиться в командировку или купить что-то большое и дорогое. Трудностями этих дам не испугать, поэтому астрологи советуют просто выполнять свою работу. При таком раскладе успех не заставит себя долго ждать. Черпать силы и энергетику можно в творчестве, в посещении новых мест.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола важно помнить о том, что удачу чаще всего привлекают правильные мысли и слова. Успех на этой неделе сильно зависит от того, насколько хорошо Стрельцы смогут находить компромиссы с окружающими. Все свое время этим женщинам придется разделить между домашними, семейными и рабочими делами. Из-за сильной Венеры энергии хватит на всё. Более того, у Стрельцов почти всегда в рукаве есть какой-нибудь козырь. Любые проблемы обернутся чем-то хорошим. Астрологи рекомендуют оценивать все происходящее максимально объективно.

Женщина-Козерог

На этой неделе очень полезно общаться с людьми любого возраста, пола. Это прекрасное время для начала изучения новых языков. В целом такое занятия очень сильно повышает энергетику, уверенность в себе. В сфере карьеры и денег начнутся волнения. Какие-то рабочие моменты не будут давать Козерогам покоя, но в конечном итоге все разрешится в лучшую сторону. Чтобы не потерять авторитет, астрологи предлагают относиться ко всему философски и настраивать себя на успех. Не стоит жаловаться на жизнь. Лучше разбавлять рабочие обязанности приятными делами.

Женщина-Водолей

Самоуверенности женщинам этого Знака точно не занимать: они искренне верят, что красоты, ума и талантов у них в разы больше, чем у окружающих. В эти семь дней планеты помогут им лишний раз убедиться в своей исключительности и таланта. Некоторые люди не упустят возможности задеть Водолеев и попробовать спустить их с небес на землю, но все будет тщетно. Эту неделю лучше посвятить спорту и прогулкам, живому общению.

Женщина-Рыбы

Астрологи советуют двигаться своим курсом и не обращать внимания на чужие слова. Общение с близкими людьми, отдых в кругу друзей, прием гостей и организация праздников— все это разгонит тучи над головой и подарит оптимизм, отличное настроение и идеи о том, как сделать жизнь еще лучше. Астрологи считают, что у женщин-Рыб на этой неделе может появиться в жизни человек, связанный с ними кармой. Снять стресс и зарядиться силами поможет отпуск, но если до него еще долго, то лучше всего заняться благоустройством дома, уборкой, наведением порядка. Это поможет привлечь в жизнь еще больше удачи.