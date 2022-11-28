Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря: как знакам Зодиака обрести настоящее счастье

Все живое подвластно влиянию планет, но больше всего они влияют на женскую энергетику. Чтобы оставаться счастливой и удачливой, нужно жить в согласии со звездами. Астрологи рассказали, как это делать в эти семь дней.

Юпитер перестал быть ретроградным. Это значит, что для женщин многих Знаков Зодиака наступает время смены ценностей, ухода от жестких рамок, повышения инициативности. В приоритете будет желание двигаться вперед. Пришло время навести порядок в жизни, мыслях и работе, попробовать побороть черную полосу, если таковая актуальна в данный момент. Женщины станут сильнее, особенно 1 декабря, в день соединения Марса и Венеры.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

Романтичному настроению и фантазиям Овнов на этой неделе не будет конца. Можно мечтать и думать о будущем, а также бороться со страхами и проблемами. В целом Овны относятся к одним из самых успешных женщин в сфере финансов и работы. Опасностей и проблем на пути может быть немало, но во Вселенной всё всегда все стремится к гармонии. В душе этих дам надолго воцарится мир и покой, особенно если они смогут победить страхи и неуверенность. С грустью можно бороться при помощи любимой музыкой, творчества, общения с подругами, времяпровождением с детьми.

Женщина-Телец

Женщинам этого Знака стоит в первую очередь заняться своим здоровьем. Рекомендуем им ознакомиться со статьей о том, почему люди болеют. Оказывается, причин болезней может быть очень много. Пришло время создать правильные условия для жизни и для борьбы с недугами. Тельцы прекрасного пола могут угодить в неприятную ситуацию из-за своей доверчивости. Астрологи настоятельно советуют не рассказывать никому о своих планах. В целом же неделя весьма стабильна. Можно отдыхать, встречаться с подругами, работать, влюбляться, решать бытовые вопросы.

Женщина-Близнецы

Близнецам прекрасного пола стоит попробовать избавиться от лени и апатии. Сейчас то самое время, когда нужно действовать, причем активно. Можно смело посвятить эту неделю себе и своим личным делам, не задумываясь об окружающих, а можно подарить свое время и силы тем, кто в этом нуждается. У женщин данного Знака будет выбор. Юпитер сможет изменить привычную жизнь Близнецов. Возможно, дадут о себе знать старые подруги, бывший мужчина, приедут родственники. Особое внимание мамам-Близнецам стоит уделить воспитанию ребенка. Не нужно его ругать — лучше просто поговорить.

Женщина-Рак

Ракам не стоит заострять внимание на плохом. Сейчас важно не отступать от намеченных целей. Энергия будет бить ключом, а с непредвиденными хлопотами будет справляться легче обычного. Многим представительницам данного Знака удастся найти свое предназначение, обрести мотивацию, уверенность в себе. Дела Раков прекрасного пола могут пойти в гору, причем во всех сферах одновременно. При желании можно и вовсе взять незапланированный отпуск и организовать себе каникулы где-нибудь подальше от работы и накопившихся проблем.

Женщина-Лев

Марс в противостоянии с Венерой и Меркурием призывает женщин-Львов прислушаться к интуиции 29 ноября и 1 декабря. Во вторник и четверг к ним может прийти важное осознание, которое поможет сложить всё происходящее в единую картину. В эти даты Львы могут обрести огромную удачу, которая приведет их к успеху и счастью. Как они начнут эту зиму — так и проживут следующие три месяца. Астрологи рекомендуют шагать вперед твердо и решительно, невзирая на негативные факторы и отрицательных людей, которые вечно надоедают со своими непрошеными советами.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут перезагрузить свою жизнь, сделав ее лучше. Ранее мы рассказывали о том, как это сделать, не выходя их дома. Нехватка энергии, вызванная нахождением Венеры в Стрельце, на этой неделе может вылиться в легкие проблемы с самочувствием. Чтобы этого не произошло, следует избегать перенапряжения на работе и чаще отдыхать. В остальном в жизни будет много разнообразных и приятных событий. Девам стоит снизить планку требований к себе, к партнеру и к близким. В таком случае будет меньше ссор и больше поводов наслаждаться жизнью.

Женщина-Весы

Весам в эти семь дней звезды и планеты помогут преодолеть обиду, начав путь из четырех стадий перехода от обид к мудрости. Приятным событием станет сильный аспект Венеры к Марсу в первый день зимы, который откроет возможности для флирта, смены обстановки, общения с семьей и даже работы. Поиски своего места в жизни и новых увлечений тоже обещают быть успешными. А еще в личной жизни может произойти нечто очень важное, поэтому лучше не терять голову и трезво оценивать ситуацию. Сейчас лучше не сочетать амурные дела с работой или учебой.

Женщина-Скорпион

Скорпионы прекрасного пола смогут продвинуться в воспитании ребенка. Также на этой неделе им удастся существенно улучшить свое настроение. Первостепенной задачей является избегание общения с людьми-манипуляторами. Для защиты от токсичных личностей можно воспользоваться специальными талисманами. Представительниц этого Знака могут заинтересовать дела, до которых раньше им не было никакого дела. Планеты заставят их обратить внимание на поиски смысла жизни и высшего предназначения. Бояться таких мыслей не нужно — лучше обратить внимание на свой внутренний мир.

Женщина-Стрелец

Стрельцы получат в подарок от Меркурия сильную интуицию. Она поможет им найти ответы на различные вопросы. Замужним женщинам этого Знака стоит приготовиться к тому, что значительную часть энергии и сил придется вкладывать в семью, детей, мужа, родителей. Учитывая не очень выгодное положение Венеры в Стрельце, сил на себя им может не хватить. Астрологи предлагают сосредоточиться на том, что действительно важно. Неделя пока не располагает к смене обстановки. Всем, кто в поисках любви, стоит воспользоваться помощью аффирмаций на замужество.

Женщина-Козерог

Козерогам можно смело выходить из зоны комфорта. Это будет отличная неделя для новых дел. Влияние планет вскружит женщинам-Козерогам голову. Астрологи сообщают, что все это может закончиться служебным романом или многообещающим знакомством. Создавать какие-то серьезные отношения пока не нужно, поскольку люди могут скрывать от Козерогов нечто важное. Поэтому не стоит бросаться в омут с головой. Семейных Козерогов прекрасного пола ждет много приятных моментов. Нужно проводить больше времени с любимым.

Женщина-Водолей

На этой неделе женщин данного Знака ждет много дел и забот. Возможно, что в сфере работы на Водолеев свалятся некоторые новые проблемы. Скандинавские обереги уберегут этих женщин от любой беды. Астрологи советуют тщательнее проверять входящую информацию. Не исключено, что кто-то захочет обмануть этих дам или просто скрыть от них какие-то важные факты. Узнав правду, не нужно выяснять отношения: у каждого свои причины скрывать правду, поэтому стоит проявить больше снисхождения. Месть и негатив не пройдут даром. Они могут испортить карму.

Женщина-Рыбы

Рыбы проведут эту неделю с большой пользой. Сознание откроется за счет Юпитера, который завершил ретро-фазу на прошлой неделе. Планета поможет Рыбам побороть в себе ревность, мнительность, тревогу, страх. Астрологи советуют не унывать и продолжать бороться за светлое будущее. В такие периоды полезно переключаться на творчество, медитации, духовные практики, чтение. Эксперты советуют не отталкивать удачу дурными мыслями. Важно начать зиму с чистым сознанием и хорошим настроем.