Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 октября: как знакам Зодиака привлечь любовь и удачу

Он подскажет женщине любого Знака, чего можно ждать и к чему стоит готовиться в начале октября.

Женщина-Овен

Влияние планет сильно укрепит энергетику прекрасных Овнов. Особенно это касается женщин, которые не боятся новых перемен и открытий. Астрологи говорят, что стоит быть начеку: не исключено, что прошлое напомнит о себе, тем самым собьет с верной дороги. Стоит дважды подумать, прежде чем звонить бывшему мужчине или давать второй шанс тому, кто предал, обманул, потерял доверие. Не стоит вспоминать о своих ошибках, дабы не потерять успех.

Женщина-Телец

Венера, покровительница всех женщин, сейчас сильна как никогда, поэтому Тельцам прекрасного удастся добиться больших успехов в работе и делах. Можно задерживаться на рабочем месте, а при желании, наоборот, взять отдых и избавиться от мыслей о делах. Астрологи предлагают приготовиться к неожиданным успехам и победам, а также небольшим и легко преодолимым препятствиям на пути. Мелкие проблемы могут вылезти оттуда, откуда их меньше всего ждешь. Чтобы избежать неурядиц, лучше иметь запасной план.

Женщина-Близнецы

Уже в самом начале недели для женщин этого Знака Зодиака многое коренным образом изменится, причем в лучшую сторону. Главное — проявлять внимательность и не упускать возможности. Самый большой враг Близнецов на этой неделе — страх. Активизация Меркурия принесет этим женщинам немало новых возможностей в бизнесе и работе, а также улучшит память. Получится исправить ошибки прошлого и взять свою жизнь под контроль. Сейчас нужно быть в курсе всех событий и не затягивать с принятием решений.

Женщина-Рак

Раки могут стать более чувствительными из-за союзницы Венеры. Это хорошо для любви и в целом для анализа окружающих людей, ведь Раки станут более проницательными. С другой стороны, их чувствительность может быть болезненной. Промедление и безделье могут вылиться в проблемы в работе. Эти семь дней лучше всего провести в творческом поиске, акцентируя внимание на делах. Астрологи предлагают баловаться маленькими женскими радостями: походами в магазин, вкусной едой.

Женщина-Лев

У Львов прекрасного пола на этой неделе из-за высокой энергетической активности может начать «прыгать» настроение. На горизонте отчетливо выделяется влияние Венеры, проходящей градус Весов. Львам пригодится вся их харизма в общении с людьми. Меркурий силен, поэтому важно проявлять больше самостоятельности в делах. Женщины этого Знака смогут наконец-таки вернуть утраченное ранее доверие.

Женщина-Дева

В период с 3 по 9 октября Девам лучше не делиться планами и целями с посторонними: есть риски нажить новых завистников либо прибавить себе лишних проблем. Опираясь на собственные силы, можно достичь гораздо большего, поэтому помощи тоже лучше пока ни у кого не просить. Меркурий поможет Девам стать лучшей версией себя и справиться со всеми неурядицами. В любовной сфере их тоже будут ждать успехи. В любви этим дамам нужна будет инициативность.

Женщина-Весы

Весам прекрасного пола нужно начать неделю с энергетической чистки. Особенно важно это для тех женщин, которые в последнее время часто встречали на своем пути токсичных людей. Борьба с обстоятельствами подходит к концу. Женщины-Весы смогут наблюдать за тем, как все складывается в их пользу. Ситуация в жизни развивается на руку, правда, ощутимые результаты придут немного позднее. Денежные проблемы уйдут, ровно как и частые ссоры в отношениях. Это будет лучшее время для повышенной активности в делах, либо отдыха. Выбор за самими Весами.

Женщина-Скорпион

Женщинам этого Водного Знака необходимо будет следовать законам мироздания. Так они смогут привлечь в свою жизнь больше удачи. Время идеально подходит для любых новых начинаний и дел по дому, активной работы. Там, где необходимо быстро реагировать на перемены, женщины данного Знака проявят себя лучше всего. Сложный выбор или дилемма не будут проблемой. В эти семь дней нужно просто действовать, не поддаваясь на провокации недоброжелателей. Венера поспособствует тому, чтобы все проблемы разрешились в пользу Скорпионов.

Женщина-Стрелец

Избавление Меркурия от ретроградности придаст Стрельцам сил для движения вперед. На этой неделе лучше всего заниматься решением интеллектуальных задач: они обязательно обретут решение, которое окажется не только простым, но и эффективным. Полагаться на советы окружающих пока не следует. Особенно не стоит соглашаться на то, что не нравится, противоречит жизненным принципам. Астрологи советуют прислушаться к себе на этой неделе и делать только то, что кажется правильным. Важно следить за своей энергетикой.

Женщина-Козерог

Прекрасным Козерогам астрологи настоятельно рекомендуют сфокусироваться на поисках второй половинки. Всем, кто уже находится в отношениях, важно проявлять заботу о мужчине, слушать то, что он говорит и поддерживать его морально. В деловой и финансовой жизни представительниц этого Знака тоже все будет складываться довольно неплохо. В некоторых делах потребуется импровизация. Это поможет не упустить возможности.

Женщина-Водолей

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, астрологи рекомендуют выполнять данные ранее обещания. Выиграют те Водолеи, которые решат провести работу над собой и избавиться от беспокойства. А вот женщинам, увлеченным самокритикой, удача улыбаться прекратит, так что лучше не копаться в прошлом. На неделе с 3 по 9 число для женщин данного Знака главным условием успеха станет спокойствие. Меркурий и Венера помогут обойти стороной серьезные проблемы и переживания.

Женщина-Рыбы

В эти семь дней Рыбам стоит в первую очередь сфокусироваться на сфере здоровья. Венера поможет Рыбам побороть осеннюю хандру и начать октябрь с позитивной ноты. Звезды благосклонны: на этой неделе их влияние будет крайне ощутимым. Если хочется продвинуться по службе или сорвать денежный куш, в распоряжении целая неделя. Однако активно проводя будни, нужно оставить силы и для выходных, чтобы как следует развлечься.