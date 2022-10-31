Женский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября: кого ждут судьбоносные события и новые встречи

Именно поэтому для милых дам есть отдельные советы астрологов, которые помогут удачно провести эту неделю, встретив новый месяц.

Женщина-Овен

Самый удачный день для Овнов — воскресенье, так как энергетика звезд это время будет самой благоприятной. Страсти поутихнут, так как негативно настроенные планеты частично вернут свою силу. Чтобы избежать разочарований, женщинам-Овнам придется избавиться от иллюзий. Пришло время посмотреть на мир без розовых очков. Астрологи рекомендуют принимать окружающих такими, какие они есть, ведь идеальных людей не бывает — у каждого есть свои недостатки, пусть и не всегда очевидные. Овнам стоит использовать это время для восстановления биополя, возвращения веры в себя.

Женщина-Телец

Женщинам этого Знака зодиака с 31 октября по 6 ноября стоит избегать общения с хитрыми и ненадежными людьми. В делах Тельцам стоит положиться на свою женскую интуицию, которая редко их подводит. К каждому нужен свой подход, что предельно важно в процессе поиска второй половинки. На работе Тельцам удастся повысить свой авторитет. Этим женщинам нужно бороться с эмоциями, а также никому не рассказывать о своих планах. Пускай все самое важное остается в секрете хотя бы сейчас.

Женщина-Близнецы

Прекрасным Близнецам сейчас можно смело принимать самые важные и судьбоносные решения. Это поможет понять, как поступать стоит, а как нет. Звезды сейчас расположены не самым лучшим способом. Возможны разногласия с близкими, проблемы на работе, в особенности в общении с коллегами. Чтобы этого избежать, Близнецы нужно больше отдыхать, не поддаваться на провокации и не нервничать по пустякам. Спокойствие — залог успеха в эти семь дней.

Женщина-Рак

Также важно обратить внимание на тех мужчин, с которыми прекрасные Раки уже знакомы. Возможно, в них уже кто-то влюблен. Астрологи советуют не пререкаться с родителями, уделять внимание семье, а также в целом быть более дипломатичными, открытыми. На работе и в бизнесе можно проявить свою индивидуальность, показать всем творческий настрой и решительность. Эта неделя хороша для самореализации, достижения целей в работе.

Женщина-Лев

Неделя идеально подходит для обучения и получения знаний. Звезды советуют остерегаться токсичных людей и поменьше общаться с теми, кто раздражает. Тем, кто находится в отношениях, лучше избавиться от привычек, которые их разрушают. Неделя благоприятна также для поисков любви, поэтому знакомства окажутся полезными для одиноких женщин этого Знака. Чтобы понять намерения мужчины, нужно быть внимательнее к тому, что и как он говорит. Можно попробовать довериться интуиции, потому что она будет довольно сильной на этой неделе.

Женщина-Дева

Тем представительницам этого Знака, которые уже в отношениях, лучше как можно больше времени проводить с любимым человеком. Приятные сюрпризы, необычные свидания, моральная поддержка — все это поможет укрепить отношения. Понедельник будет довольно тяжелым из-за негативного настроения Марса, который начал свое ретроградное движение в воскресенье прошлой недели. Не помешает прекрасным Девам 31 числа и на неделе в целом использовать в своем образе больше голубых и бирюзовых оттенков.

Женщина-Весы

Уверенность в себе поможет прекрасным Весам привлечь в свою жизнь любовь и найти хорошего мужчину. Да, Весы первые в рейтинге самых красивых Знаков Зодиака, но это не значит, что не нужно работать над собой. В начале ноября важно заботиться о своей внешности и здоровье. Наступает время, когда нужно сделать ход конем, поэтому астрологи советуют не бездействовать в ожидании чуда и счастья. Нужно следовать интуиции. Неделя очень стабильна в энергетическом плане, так что можно не бояться перемен, принятия ответственных решений.

Женщина-Скорпион

В делах, касаемых любви и отношений с людьми в целом, Скорпионам стоит избегать высокомерия. В противном случае люди начнут отворачиваться от них. Энергетика их темперамента достаточно сильна, поэтому влияние на окружающих будет оказываться очень мощное. Люди могут испугаться излишней напористости этих женщин, поэтому им стоит быть мягче. В период с 31 по 6 число можно начинать самые важные дела, заниматься поисками мужчины мечты. Главным оружием Скорпионов в борьбе за внимание и любовь будет уверенность в себе.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам стоит начать бороться с глубинными переживаниями. Чистое сознание и хорошее настроение помогут этим женщинам заполучить самого успешного мужчину, а также решить множество насущных проблем. Желания личного характера для Стрельцов сейчас на первом месте. Женщины этого Знака наполнятся энтузиазмом, который очень поможет в работе и любви. Появится желание общаться, повысится инициативность, энергичность. Новые знакомства в конце недели сулят много позитива, поэтому не стоит бояться проявления чувств.

Женщина-Козерог

Козерогам прекрасного пола в период с 31 октября по 6 ноября стоит сфокусироваться по большей части на сфере любви. Представительницы этого зодиакального созвездия могут притянуть желаемое также при помощи позитивного мышления. Прекрасным Козерогам удастся выйти на тропу побед, если они не будут вспоминать о проблемах из прошлого. Наиболее важными сейчас станут домашние дела. Нужно уделить внимание семье, родителям, второй половинке.

Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола нужно срочно очиститься от проблем и негатива. Это станет хорошим заделом на будущее. Планеты сейчас занимают не самое лучшее положение, но оно все равно сулит Водолеям удачу в любви и в делах. Возможно, Вселенная будет подавать важные сигналы о приближении успеха посредством усиленной интуиции. Женщинам-Водолеям стоит полагаться на свое внутреннее чутье, которое не обманет их в трудной ситуации. Неделя хороша для духовных поисков и практик. Можно попробовать найти время для отпуска.

Женщина-Рыбы

Эта неделя будет намного более благоприятной, нежели предыдущая. Рыбы смогут накопить и сохранить свою энергетику. Астрологи советуют представительницам этого Знака Зодиака искать новые знакомства. На этой спокойной и размеренной неделе, пока нет никаких серьезных изменений в положении звезд, в жизни этих женщин могут происходить очень важные, но не всегда очевидные изменения. Желательно не торопиться в процессе принятия важных решений. Можно заниматься финансовыми делами, работой, искать новые увлечения, совершать покупки.