Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря для всех знаков Зодиака: важные советы

Прогнозы астрологов всегда точны, ведь они основаны на глубоком анализе положения ночных светил.

Женщина-Овен

Это время чревато для женщин данного Знака сложностями в общении с начальством, недопониманием с мужчиной и нервотрепкой, связанной с домашними делами и детьми. Поэтому астрологи советуют немного сбавить активность и не торопиться с принятием важных решений в эти семь дней, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Многие Овны прекрасного пола могут подумать, что их жизнь стремительно катится в пропасть, а творческий потенциал равен нулю. Семь важных привычек могут рассказать об обратном, поэтому лучше обращать на них особое внимание.

Женщина-Телец

На этой неделе женщины-Тельцы смогут привнести в свою жизнь нечто новое, но только если будут полагаться лишь на себя. Интуиция ослабнет из-за Меркурия, а из-за Венеры уйдут силы. Это значит, что этих дам ждут некоторые трудности. Самые сложные дни — выходные. 10 и 11 числа лучше пользоваться аффирмациями на удачный день. Также ими полезно будет воспользоваться во вторник. В этот период прекрасных Тельцов также могут подвести подруги, члены семьи или деловые партнеры, поэтому астрологи настоятельно советуют надеяться лишь на себя и не рассказывать никому про свои планы.

Женщина-Близнецы

Меркурий заставит понять, что в сложных ситуациях полагаться стоит в первую очередь на себя, не привлекая к решению проблем посторонних. Близнецам нужна самостоятельность, а также умение быстро перезагружать сознание после завершения каждого трудового дня. Данная неделя будет насыщенной на события. Сдержать негатив Меркурия и Венеры поможет Нептун, который избавится от ретроградности в понедельник. В целом это могут быть семь счастливых дней, но серьезные проблемы не исключены. Важно держать ухо в остро.

Женщина-Рак

Все главные сложности недели, пусть и меньшие, чем у других Знаков, будут вызваны Меркурием и Венерой. Прошлые ошибки или дела, о которых Раки благополучно забыли, могут возникнуть на горизонте и помешать достижению текущих целей. Резкая смена планов может спровоцировать эмоциональный дискомфорт. Впрочем, астрологи советуют вплотную заняться неоконченными делами — сейчас для них наиболее подходящий. Также для достижения или сохранения успеха нужно отпустить прошлое — дурные мысли, плохие воспоминания. Оптимизм сейчас для женщин-Раков на вес золота.

Женщина-Лев

Женщины-Львы сильнее других почувствуют усталость и желание поставить жизнь на паузу. Меркурий сформирует почву для хлопот, мелких конфликтов, цепи досадных случайностей. Нептун, напротив, постарается подарить Львам отличное настроение. Львицы все еще будут способны поразить своей красотой и энергетикой самых привлекательных мужчин по Знаку Зодиака. Львицам стоит быть чуточку внимательнее, поскольку ночные светила могут спровоцировать неожиданное знакомство или встречу с бывшим мужчиной, которая перевернет жизнь в лучшую сторону.

Женщина-Дева

Астрологи советуют не терять контроль над делами. Если женщинам-Девам захочется погрузиться в воспоминания о прошлом, они могут попасть в неприятности. Влияние планет требует пересмотра жизненных принципов, избавления от прошлых проблем и реализации себя в настоящем. Меркурий лишит Дев успехов в карьере и личной сфере, но этого можно избежать, найдя гармонию внутри себя и правильно расставив жизненные приоритеты. Еще в такое кризисное и сложное время лучше не терять внутренние точки опоры. Девам нужно оставаться верными себе и своим принципам.

Женщина-Весы

Это будет хорошая неделя для небольших покупок и начала подготовки к новогодним праздникам и Новому году в частности. Отличным приобретением станут домашние животные и комнатные растения. Если Весы будут выбирать «зеленого друга», то лучше обратить внимание на комнатные растения, привлекающие женскую удачу, мужчин. В конце недели очень негативной и слабой станет Венера. Это говорит о том, что 10 и 11 декабря придется стать чуточку терпимее. Чтобы улучшить ситуацию, астрологи рекомендуют заниматься любимым делом.

Женщина-Скорпион

Прекрасные Скорпионы смогут найти на этой неделе новую цель в жизни, которая повысит уверенность. В первый день недели немного времени лучше отвести планированию. Во вторник это сделать будет сложнее из-за слабого Меркурия в Козероге. В моменты принятия решений лучше не полагаться на интуицию — она сейчас будет очень слабой. Полезными будут народные приметы на понедельник, которые помогут Скорпионам провести неделю максимально удачно. Чтобы не провоцировать появление проблем, лучше пока что не отправляться в путешествия и не начинать новых дел.

Женщина-Стрелец

В финансовом плане грядущая неделя будет нестабильной. С одной стороны, появится много возможностей хорошо заработать. С другой, появятся и растраты, которые сильно ударят по кошельку и повлекут за собой дополнительные проблемы. Астрологи не советуют останавливаться на достигнутом в будние дни. Нужно работать в поте лица и пытаться обратить финансовую удачу на свою сторону. Это будет хорошая неделя для поисков себя.

Женщина-Козерог

Астрологический прогноз для женщин-Козерогов не внушает оптимизма, ведь планеты сейчас не в лучшем настроении и положении. Нептун лишится в понедельник негативного настроения из-за начала прямого движения, поэтому поможет расставить многое по своим местам и избавиться от вирусов сознания. Правда, представительницам этого Знака может быть не до работы, потому что ситуация в семье или в личной жизни потребует повышенного внимания. Чтобы не испортить отношения с близкими и мужчиной, астрологи советуют уделять им побольше свободного времени.

Женщина-Водолей

Для Водолеев очень полезно будет правильно расходовать силы и больше отдыхать. Астрологи не советуют задерживаться на работе и ставить рабочие дела выше личных. В этот период спонтанность в отношениях будет полезной, поэтому для укрепления любви лучше принимать все случайности. Повысить удачу Водолеям помогут магические правила на каждый день, а также толика спокойствия. Принесет эта неделя успехи или проблемы — зависит лишь от Водолеев. Потребуется много энергии, чтобы противостоять всем неприятностям, так что лучше не рисковать.

Женщина-Рыбы

Женщины этого Знака могут столкнуться с нехваткой мотивации. Чтобы сохранить и приумножить уверенность в себе, стоит заниматься духовными практиками и общаться с умными и оптимистичными людьми. Астрологи советуют Рыбам закрыть дыры, через которые утекает жизненная энергия. Особенно важно это сделать ближе к концу недели, так как и без того слабая Венера потеряет часть своей силы 10 числа из-за перехода в Знак Козерога. Успех будет зависеть от активности, самодисциплины и организованности. Капелька терпения не помешает.