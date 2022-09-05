Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября: как не упустить свою удачу и получить желаемое

Достаточно лишь найти источник вдохновения. Астрологи рассказали о том, где найти такой источник на этой неделе.

Женщина-Овен

Представительниц Овна на этой неделе будет буквально переполнять желание поделиться с окружающими какими-либо идеями, планами, впечатлениями. Однако астрологи советуют делать это с осторожностью — особенно в выходные. На фоне влияния ретро-Меркурия активизируются недоброжелатели, завистницы, соперницы и те, кто давно ищет способ насолить Овнам. Это может испортить настроение, лишить женщин этого Знака удачи.

Женщина-Телец

Большая часть недели пройдет под покровительством Венеры, которая отметится благоприятным положением на ночном небе. В большей степени её благотворное влияние ощутят на себе именно женщины-Тельцы, так как планета является их покровителем. Даже самые негативно настроенные женщины этого Знака могут столкнуться с чередой приятных совпадений. Благоприятные изменения могут быть связаны с делами, карьерой и сферой любви.

Женщина-Близнецы

Планеты временно перестанут уводить мысли прекрасных Близнецов в сторону переживаний. Концентрироваться на работе станет в разы проще. Астрологи советуют присмотреться с необычным случайностям: в них можно найти ответ на вопрос о том, что судьба приготовила на ближайшие недели или даже месяцы. В эти семь дней женщинам данного Знака стоит опасаться переизбытка негативной энергии в организме. Если будет много отрицательной энергии, избавиться от нее поможет своевременный отдых.

Женщина-Рак

Благодаря своей энергичности, общительности и уникальным способностям, усиленным Венерой, Раки прекрасного пола смогут достичь благополучия практически во всех сферах жизни. Главное — действовать осторожно, не рассказывая никому о планах на будущее. Вести дела нужно без спешки и не взвалить всю ответственность себя. Какие-то проблемы можно делегировать любимому мужчине. С высокой вероятностью он сам предложит свою помощь в период с 5 по 11 число.

Женщина-Лев

Достичь целей, которые были намечены, Львам поможет умение правильно расставлять приоритеты в жизни. Неделя с 5 по 11 сентября — это время, когда важно игнорировать мелочи, доводя начатое до конца. У одиноких женщин-Львов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит начать чаще уделять внимание своему мужчине. Также представительницам данного Знака с большой вероятностью повезет в сфере карьеры и денег. Это хорошее время для покупок, деловых встреч и собеседований.

Женщина-Дева

У прекрасных Дев есть все шансы на кардинальные перемены в сфере работы: могут появиться новые обязанности, поступить новые предложения от работодателей. Астрологи советуют Девам прислушиваться к интуиции. Возможно, это поможет найти новый путь, ведущий к оглушительному успеху, новые возможности, которые помогут разбогатеть в ближайшем будущем. Главное — не сидеть сложа руки, а использовать все шансы, которые предоставит Вселенная. Он окажется крайне полезным в амурных делах и в работе.

Женщина-Весы

Довольно часто Весы совершают жизненные ошибки, мешающие быть им счастливыми. В период с 5 по 11 число вероятность таких ошибок будет повышенной. Важно следить за каждым своим словом и всем действиями, поступая обдуманно и осторожно. Счастливые перемены принесет Венера — их главный покровитель на ночном небе. Следует ждать приятных новостей от партнеров по бизнесу, любимого мужчины, близких людей, подруг или просто знакомых. Ретро-Меркурий усилит раздражительность и нервозность в выходные дни. Важно научиться держать себя в руках.

Женщина-Скорпион

Чтобы ненароком не испортить отношения с окружающими, Скорпионам прекрасного пола стоит перестать сыпать претензиями, критикой и колкостями в адрес окружающих. В худшем случае такими действиями можно будет спровоцировать открытый конфликт. Если на этой неделе плыть по течению и ничего не делать, то неделя пройдет спокойно, однако, без больших достижений. Если женщины-Скорпионы решат взяться за важные дела, то успеют закончить их к концу недели, правда появится опасность энергетического истощения.

Женщина-Стрелец

По словам астрологов, неделя с 5 по 11 сентября совершенно не подходит для повышенной активности. На этой неделе Стрельцы ощутят мощный прилив сил и энергии благодаря позитивному влиянию Венеры, проходящей созвездие Девы. Решительность, напористость — вот что понадобится этим женщинам. Однако, начало ретро-фазы Меркурия может спутать карты, поэтому 10 и 11 число лучше провести в отдыхе. Свойственная Стрельцам открытость поможет завести новые знакомства.

Женщина-Козерог

Перед Козерогами с 5 по 9 число откроются новые возможности в сфере любви. 10 и 11 сентября лучше не знакомиться с новыми людьми и не давать никому пустых обещаний, так как это может привести к серьезным проблемам. Во избежание ошибок астрологи советуют трезво оценивать ситуацию, прежде чем начинать действовать. Руководствуясь этим простым правилом, представительницы этого Знака изменят ситуацию в свою пользу. Чтобы сделать свою жизнь лучше, Козерогам стоит научиться слышать самих себя.

Женщина-Водолей

Одинокие женщины-Водолеи смогут найти приятного мужчину. Венера перевернет жизнь многих представительниц этого Знака. Правда, процесс трансформации приостановится 10 сентября, когда Меркурий войдет в ретро-фазу. Женщинам-Водолеям необходимо будет повысить самодисциплину, чтобы продвинуться вперед. Также полезно на этой неделе пользоваться творческим подходом.

Женщина-Рыбы

Ночные светила помогут прекрасным Рыбам взглянуть по-новому на мир. Также они позволят найти верное решение или разглядеть ошибку, которую до этого невозможно было заметить. Взору Рыб будет доступно гораздо больше, чем другим Знакам, и этим стоит воспользоваться. Чужие подсказки и советы будут раздражать больше обычного, негативно сказываясь на результате. Если получится спокойно решать свои дела, то Рыбы прекрасного пола вырвутся вперед.