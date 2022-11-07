Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября: секреты успеха для всех знаков Зодиака

Астрологи помогут представительницам всех Знаков Зодиака преуспеть в этом, дав важные рекомендации о поисках счастья.

Женщина-Овен

Ситуация благоприятна для создания прочных связей — дружбы, любви. Также неделя прекрасно подойдет для денежных операций, решения бытовых проблем и планирования бюджета. Самый главный подарок звезд женщинам данного Знака — активизация их сильных сторон. Сейчас нужно избегать негативного опыта в общении с людьми. Овны могут быть вспыльчивыми во вторник из-за преобладания мужской энергии, но важно помнить, что такое поведение может привести к крайне плачевным последствиям.

Женщина-Телец

Если прекрасные Тельцы ощутят недостаток сил и энергии, то только в начале недели. Затмение может привести к сильной внутренней дисгармонии, которая спровоцирует появление больших проблем в любви и делах. Начиная со среды женщины этого Знака смогут улучшить положение на работе и расширить авторитет. Неделя обещает быть удачной, если получится заранее настроиться на позитив. Особый успех ждет Тельцов в творчестве.

Женщина-Близнецы

Близнецы прекрасного пола будут успешны в воспитании детей, в романтических отношениях. Очень важно посвятить это время семье, дому, любимому человеку либо его поискам. Представительниц данного Знака ждут приятные сюрпризы в виде разрешения запутанной и сложной ситуации. Что касается финансовой жизни, успешной стратегией будет дипломатичность. Начать неделю лучше всего с простых рутинных дел. Со среды можно перейти к более активным действиям.

Женщина-Рак

Особое внимание женщинам-Ракам стоит уделить себе: не исключено, что для достижения успеха потребуется хорошая физическая и эмоциональная форма. Астрологи советуют Ракам быть осторожнее и приготовиться к неожиданностям: в один из дней этой недели можно узнать какую-то важную и крайне неожиданную новость. В сложных и запутанных ситуациях важно следовать принятым планам и не выходить за рамки привычного.

Женщина-Лев

Прекрасным Львам, вероятно, придется в начале недели столкнуться с проблемами в работе и делах. Пришло время подумать об альтернативных путях решения проблем. Семейным женщинам этого Знака важно правильно вести себя в отношениях с близкими. Сдержанность и холодность, диктуемые звездами, не стоит доводить до абсурда. В противном случае можно испортить взаимоотношения на долгий срок. В период с 7 по 13 число Львам лучше не переутомляться.

Женщина-Дева

Они будут очень благотворно влиять на настроение этих женщин и на их успехи в любых сферах. В личной жизни, карьере и отношениях возможны позитивные перемены. Представительницам данного Знака можно рассчитывать появление комфортных условий в любых сферах. В конце недели, в особенности 11 ноября, астрологи советуют посвятить себя работе и делам. В первые два дня лучше воздержаться от крупных покупок, авантюр.

Женщина-Весы

Затмение будет крайне опасным, но если смотреть на неурядицы с позитивом, проблемы обойдут стороной.Весам лучше воспользоваться ими 8 числа. В начале недели, скорее всего, придется столкнуться с непредвиденными расходами. Есть и хорошие новости: успешно будут развиваться отношения со второй половинкой, особенно в конце недели, когда ситуация устаканится. Единственное, о чем предупреждают астрологи: при ретроградном Марсе необходима осторожность в словах.

Женщина-Скорпион

В первой половине недели Скорпионам предстоит проявить осторожность и прислушаться к интуиции. Если не брать в расчет затмение во вторник, то планеты сформируют крайне удачную ситуацию в сфере любви, однако, сменить обстановку на более романтичную и непринужденную удастся не раньше выходных. В субботу и воскресенье Скорпионам удастся познакомиться с приятными и надежными мужчинами, а также получить огромное удовольствие от встреч с подругами. Мужчины обязательно это заметят.

Женщина-Стрелец

На этой неделе женщины данного Знака будут склонными смотреть вперед с осторожностью и скепсисом, что вполне оправданно и даже полезно из-за затмения. Однако самые впечатлительные представительницы этого Знака могут слишком сильно углубиться в негатив, представляя свою будущую жизнь в мрачном свете. Это может породить страх, который, пожалуй, станет главным фактором, препятствующим успеху.

Женщина-Козерог

У женщин-Козерогов ожидается крайне удачное время для карьеры и заработка, но, несмотря на это, астрологи советуют сбавить активность в первые два дня недели, посвятив себя простым и понятным делам. Суетливость и нервозность могут стать причиной срывов важных дел. Многозадачность тоже до добра не доведет, так как отнимет все силы, нервы и время. Дурные мысли и агрессия станут причиной возникновения новых проблем и появления новых трудностей.

Женщина-Водолей

Женщинам данного Знака необходимо проявить внимательность, поскольку в любовной сфере у них может появиться соперница. В отношениях с близкими не стоит выходить за рамки и навязывать свое мнение. Также сейчас лучше не идти против общих правил. При необходимости можно взять тайм-аут в работе и домашних делах. Если ощущается сильная усталость, лучше не продолжать давить на газ до упора. Еще астрологи советуют этим женщинам минимизировать расходы на развлечения.

Женщина-Рыбы

Прекрасным Рыбам важно выявить все допущенные ранее ошибки, чтобы найти новый путь развития в деловой сфере. В период с 7 по 13 число может быть много различных дел и забот, которые будут требовать огромных затрат в плане усилий и времени. Представительниц этого Водного Знака ждет продуктивный, но непростой период, полностью зависящий от их настроения. Затмение заставит многих Рыб чувствовать себя неуверенно, особенно в общении с окружающими. Эта неуверенность сохранится до четверга-пятницы.