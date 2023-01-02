Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января для всех знаков Зодиака: время исполнения желаний

Женский гороскоп поможет удачно провести эти семь дней и достичь поставленных целей.

Женщина-Овен

Первая полноценная неделя 2023 года для Овнов пройдет в приятных делах и заботах. Стать счастливее будет намного проще. Это превосходное время для попыток преобразить себя, свой внешний вид и внутренний мир. Любая подобная инициатива приветствуется, правда, лишь до 20 апреля. Также астрологи советуют Овнам сохранять спокойствие и холодною голову, иначе они рискуют навлечь на себя лишние проблемы.

Женщина-Телец

Всю эту неделя, за исключением Полнолуния 7 января, стоит посвятить себе любимым. Также полезно будет налаживать новые связи и связи и знакомства. Сейчас Тельцам прекрасного пола апреля лучше нацелиться на сохранение и улучшение старого, чем на приобретение нового. Женщины этого Знака Зодиака будут привлекать удачу и излучать уверенность в себе, что пойдет им на пользу в любовных и деловых отношениях. Для Неделя может оказаться довольно сумбурной, но интересной. Астрологические тенденции указывают на то, что многие перемены в жизни примут положительный окрас.

Женщина-Близнецы

Внимательность и осторожность помогут прекрасным Близнецам удержаться на лидирующих позициях в работе и бизнесе. Особую бдительность следует проявить женщинам, чья работа связана с точными расчетами и цифрами. Максимально успешными на этой неделе станут те Близнецы, которые смогут избавиться от беспокойства и тревожности. Для этого желательно перестать думать о прошлом. Судьбоносных поворотов ждать не следует. Возможно, это к лучшему, поскольку Близнецы сами смогут выбрать путь дальнейшего развития. Главное — внедрять перемены плавно.

Женщина-Рак

У Раков прекрасного пола после бурного новогоднего празднества могут начать проблемы со здоровьем. Тем Ракам, которые будут большую часть недели отдыхать, желательно делать это максимально спокойно, избегая конфликтных ситуаций и рисков. Это позволит не выбиться из привычной и размеренной жизни. Иногда Раков будут посещать негативные эмоции и сомнения. Исключить частые перепады настроения поможет следование планам.

Женщина-Лев

Львам потоки благоприятной энергетики на этой неделе обеспечат представительниц этого Знака везением и хорошим настроением. Астрологи советуют не стесняться и проявлять активность, привлекать к себе внимание мужчин. Ночные светила помогут прекрасным Львам исправить свои самые главные уязвимые точки. Женщины этого Знака смогут добиться всего, если перестанут слушать чужие советы и продолжат верить в себя. Период со 2 по 8января, по версии астрологов, то самое время, когда можно ставить в приоритет семейные дела.

Женщина-Дева

У Дев может не задаться 7 января из-за опасного Полнолуния. Большую часть недели женщинам-Девам предстоит рассчитывать только на себя и свои силы. Чтобы дела сдвинулись с мертвой точки, астрологи советуют гнать прочь дурные мысли. Проблемы и неприятности можно будет преодолеть без особых проблем. Пришло время подумать о материальном и профессиональном развитии и получении новых знаний. Именно в этих сферах Дев ожидает успех.

Женщина-Весы

Весам необходимо научиться уважать даже тех людей, которые им не нравятся. Это поможет им найти новых друзей и подруг, а также обрести спокойствие, ведь так в их жизни будет гораздо меньше ссор. В целом неделя благоприятен для финансовых дел и операций с деньгами: покупок, приобретения валюты, расширения бизнеса. Благодаря хорошему влиянию Венеры в Водолее Весы смогут решить многие проблемы. Еще Весам с высокой вероятностью удастся решить проблемы в отношениях с детьми и родителями. Важно проявить чуть больше терпимости.

Женщина-Скорпион

Скорпионам, которые долгое время пытаются безрезультатно найти мужчину мечты, не стоит думать, что это результат венца безбрачия. На этой неделе представительницы данного Водного Знака смогут понять, какова основная причина их одиночества и безуспешности в амурной сфере. Действия, слова и даже мысли женщин этого Знака напрямую повлияют на дальнейшую жизнь. Если в последнее время Скорпионы чувствовали себя подавленно и переживали неудачи в разных сферах, то сейчас мрак развеется, а горизонт окажется чище, чем когда-либо.

Женщина-Стрелец

В эти семь дней особую ценность представляет умение Стрельцов прислушиваться к интуиции. Ночные светила окажут женщинам данного Знака поддержку. Их энергетика будет бить через край, что позволит выйти из тени и заняться самыми важными делами. Астрологи советуют приготовиться к взлету — их ждут кардинальные перемены в жизни, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Появятся перспективные возможности в работе и бизнесе. Еще Стрельцам обеспечено внимание мужчин. Эти женщины относятся к людям-сангвиникам. Подобный тип темперамента будет крайне продуктивным на этой неделе.

Женщина-Козерог

Прекрасные Козероги смогут добиться успеха, если сохранят свою врожденную исполнительность и увлеченность рабочим процессом. Самое главное в период со 2 по 8 января — не оттолкнуть от себя любимого человека и друзей безразличием. Работа — это хорошо, но про общение и развлечения забывать тоже не стоит. В субботу, в самый опасный день недели, Козерогам стоит воспользоваться лунницей — мощным женским оберегом. Он защитит их от сильного и негативного Полнолуния. В конце недели этим женщинам может помешать чрезмерная эмоциональность.

Женщина-Водолей

Влияние Венеры улучшит душевное состояние Водолеев и подтолкнет к правильным мыслям и поступкам. Ночные светила помогут женщинам данного Знака решить некоторые кармические задачи. Женщин этого Знака ждет время активности. Влияние Венеры принесет с собой начало периода, когда нужно действовать и бороться с сиюминутными порывами. Прекрасных Водолеев ждет время ответственности, решительных действий и приятного осознания, что жизнь меняется к лучшему. Астрологи советуют наладить теплые отношения с близкими, быть заботливее, стараться гасить тягу к эгоизму.

Женщина-Рыбы

Рыбы смогут приблизиться к обретению счастья. Удача будет улыбаться каждый день кроме субботы 7 января. Их покровитель Венера источает благоприятную энергетику, которую можно направить в нужное русло. В начале и середине недели представительницам этого Знака удастся решить все запутанные дела и наладить отношения с семьей, детьми и любимым мужчиной. Чрезмерная активность может оказаться безрезультатной, так что нужно находить время для отдыха. У Рыб будут все шансы начать новую жизнь.