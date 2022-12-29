Жили во времена динозавров: ученые открыли новый вид лягушек

У этого вида было подбарабанное отверстие (располагается на боковой части головы).

В бразильском штате Сан-Паулу исследователи обнаружили окаменелые останки двух лягушек нового вида, который обитал на планете во времена динозавров.

Об открытии ученых из Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины в журнале Ameghiniana.

Ученые рассказали, что на сегодняшний день род Baurubatrachus был представлен только видом Baurubatrachus pricei, обнаруженным в бразильском штате Минас-Жерайс. Но недавно эксперты нашли еще один вид — Baurubatrachus santosdoroi, который жил на несколько миллионов лет раньше.

Изучив окаменелости, ученые рассказали, что у этого вида лягушек было подбарабанное отверстие, которое располагалось на боковой части головы.

«Обнаружение этого вида лягушки позволяет нам закрыть пробелы в знаниях о биоразнообразии этой территории в меловом периоде», – заключили ученые.

Напомним, что ученые в джунглях Серро-Чуканти обнаружили новый вид дождевой лягушки, которую решили назвать Pristimantis gretathunbergae или «дождевая лягушка Греты Тунберг».

Еще мы писали, что исследователи обнаружили новый вид сумчатых в джунглях Амазонки, размер которых не превышает 10 сантиметров. Новый вид принадлежит к роду бесхвостых лягушек сумчатых (Gastrotheca), обитающих в Южной и Центральной Америке.