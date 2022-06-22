Жители Земли впервые за 18 лет смогут увидеть парад пяти планет

Жители Земли 24 июня смогут увидеть, как пять планет выстроятся в линию в ночном небе. Это довольно редкое явление, которое в следующий раз можно будет увидеть только в 2040 году.

Об этом сообщает Science Focus.

Приблизительно за час до восхода солнца 24 июня можно будет увидеть невооруженным глазом Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, выстроившихся в одну линию. При этом они будут располагаться по мере удаления от Солнца.

Ученые говорят, что соединение двух или трех планет в ночном небе не является чем-то удивительным, но явление, когда в одну линию выстраивается больше планет, довольно редкое.

Из-за ориентации и наклона своих орбит все восемь больших планет Солнечной системы никогда не могут выстроиться в идеальную линию. В последний раз они появлялись прямо в одной части неба более тысячи лет назад (в 949 году), а в будущем это должно произойти 6 мая 2492 года.

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