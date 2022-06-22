Жители Земли впервые за 18 лет смогут увидеть парад пяти планет

Об этом сообщает Science Focus.
Приблизительно за час до восхода солнца 24 июня можно будет увидеть невооруженным глазом Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, выстроившихся в одну линию. При этом они будут располагаться по мере удаления от Солнца.
Ученые говорят, что соединение двух или трех планет в ночном небе не является чем-то удивительным, но явление, когда в одну линию выстраивается больше планет, довольно редкое.
Из-за ориентации и наклона своих орбит все восемь больших планет Солнечной системы никогда не могут выстроиться в идеальную линию. В последний раз они появлялись прямо в одной части неба более тысячи лет назад (в 949 году), а в будущем это должно произойти 6 мая 2492 года.
Ранее редакция Курсора сообщала, что NASA прогнозирует взрыв ракеты Starship прямо на старте. Предыдущие неудачные запуски прототипов космического корабля Starship внушают опасения относительно успешного запуска в июле. Поэтому NASA будет скрепя зубами наблюдать за началом полета сверхтяжелой ракеты.
Кроме того, наш сайт писал, что огромная черная дыра обнаружена астрономами. Черная дыра, в горизонт охвата которой попадают все орбиты планет нашей Солнечной системы, обнаружена недавно астрономами. Ее назвали J1144.