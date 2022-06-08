Жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменится в середине лета: кому повезет

Гороскоп на июль 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, в жизнь которых ворвутся большие перемены.
Об этом пишет Lady Health.
Близнецы
Июль 2022 благоприятен для Близнецов в плане саморазвития. Звезды советуют использовать это время с максимальной пользой для себя. Если вы давно хотели научиться водить машину или выучить иностранный язык, самое время взяться за работу.
Астрологи предупреждают: одинокие представители знака могут влюбиться. Чувства могут оказаться настолько сильными, что уже через некоторое время вы захотите съехаться или даже узаконить отношения.
Дева
Девам будет везти в любви. У одиноких представителей знака в июле ожидается несколько интересных знакомств. Вполне возможно, некоторые смогут завязать романтические отношения с долгосрочной перспективой.
А вот семейным представителям знака пора бы уделить пристальное внимание детям. Они очень в вас нуждаются, и в ваших руках сейчас что-то изменить.
Стрелец
Стрельца астрологи называют самым везучим знаком середины лета! Июль будет удачным для знака во всех отношениях. При этом везение Стрельца в июле — это результат приложенных ранее усилий.
Начальство уже давно присматривается к вам в качестве главного претендента на повышение. Поэтому сбавлять взятые ранее темпы не стоит, чтобы не разочаровать руководство в выбранной кандидатуре.