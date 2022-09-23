Знаки Зодиака, которые будут накрывать неудачами и проблемами до конца недели

Кому-то станет хуже со здоровьем, кому-то предстоит конфликтный период, а у некоторых могут возникнуть проблемы на работе.

Об этом пишет Styler.

Дева

Конфликты с партнерами на работе и дома, важно на этой неделе решить все непонятные ситуации и прояснить моменты в отношениях. Не исключено расставание или утрата контрактов.

Пора заняться собой и своим продвижением — расширение возможностей произойдет благодаря зарубежным контактам и коллаборациям.

Весы

На этой неделе может быть неважное самочувствие и проблемы вдали от дома или за границей. От вас потребуется предельное внимание на улице, дороге, в общении с новыми работодателями или знакомыми. Не верьте на слово — заключайте рабочие контракты, а также вам помогут гаджеты, чтобы зафиксировать договоренности.

Также лучше исключить опасные виды развлечений и вести правильный образ жизни, чтобы не попасть в больницу.

Скорпион

Возможны проблемы на работе, среди подчиненных или коллег. Проявите осторожность, сдержанность, не поддерживайте интриги, старайтесь быть в стороне от междоусобиц.

Сосредоточьтесь на четком и скрупулезном выполнении поставленных задач, и тогда неприятности обойдут стороной. Или придет помощь от спонсоров, попечителей. Возможны непредвиденные ситуации с детьми.