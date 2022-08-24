Знаки Зодиака, которые сегодня-завтра могут попасть в беду: кому беречься

Прогнозом поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.
Об этом пишет Styler.
Близнецы
В дороге необходимо быть предельно внимательными, поскольку высока вероятность заплатить штраф за нарушение.
На работе благодаря своей интуиции сможете реализовать поставленные задачи, что придаст вес вашему авторитету. Также у вас может возникнуть спонтанная поездка на отдых.
Весы
Весы активно будут участвовать в широкомасштабном проекте. Но будьте предельно осторожными, чтобы вас не подставили с чужими деньгами.
Так же в этот период нужно быть внимательным к своему опорно-двигательному аппарату. Если чувствуете боль в спине/ногах — немедленно к врачу.
Козерог
Вам следует воздержаться на этой неделе от азартных игр и ставок. Рискуете проиграть.
На этой неделе вам придется заниматься организацией поездки ваших детей на учебу за границу или организацией удаленного обучения.