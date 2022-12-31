Знаки Зодиака, которые в 2023 точно встретят свою любовь

Этим людям нужно готовиться к кардинальным переменам в их личной жизни.

Астрологи составили любовный прогноз для всех знаков Зодиака на новый год и рассказали, кому 2023 принесет настоящую любовь. Кардинальных перемен в амурном плане следует ожидать Львам и Девам.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Львы поймут, что люди, которые находятся рядом с ними — совсем не те, за кого себя выдают. Им захочется на какое-то время сбежать от всего мира, но после непродолжительной перезагрузки они решат не терять времени зря. Судьба будет к ним благосклонна и уже в первой половине весны они познакомятся с человеком, который перевернет их жизнь вверх дном.

Звезды пророчат долгую и счастливую жизнь Львам с тем, кого они встретят этой весной.

Дева

Девы, у которых нет второй половинки, будут очень переживать по поводу своего одиночества, но уже после новогодних праздников у них появится увлечение. Сначала оно будет восприниматься не таким серьезным, как обоим партнерам хотелось бы, но уже в скором времени Девы поймут — они по уши влюблены.

Астрологи пророчат представителям этого знака Зодиака долгий и прочный союз с человеком, которого они встретят в 2023.