Знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут судьбоносные перемены

Знаменитый астролог Арина Артуровна советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

На этой неделе появится возможность поехать на отдых в более отдаленное и спокойное место. Но прежде чем выезжать из дома, проверьте, все ли вы выключили, закрыли.

Многие ударятся в трудоголизм. Тельцы будут целиком поглощены работой, что очень скажется на взаимоотношениях с друзьями или детьми.

Рак

Раки могут встретить в дороге свою любовь. И это будет любовь с первого взгляда, но вы о ней так и не признаетесь.

Астролог также советует обратить внимание на инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя, будьте осторожны.

Стрелец

Стрельцы получат хорошую протекцию руководства. Некоторые могут получить повышение по службе.

Но вот с документацией надо быть внимательными. Особенно в командировке, начиная с подготовки проездных документов.