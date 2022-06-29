Знаки Зодиака, которых ждет невероятная удача в июле 2022

В июле продолжит править миром созидательная энергетика Венеры. Она поможет всем нам преодолевать трудности с наименьшими затратами усилий и энергии. Также она даст много удачи своим самым главным подопечным.

Телец

Тельцы будут наиболее удачливыми в любовной сфере. Это их время и их выход на амурную сцену. Настал тот самый момент в их жизни, когда нужно действовать, причем решительно и смело. Это касается в первую очередь тех, кто находится в поисках второй половинки.

Всем тем, кто уже нашел любимого человека, стоит как можно больше времени посвятить общению с ним — будь то социальные сети или реальные встречи. Не забывайте того, кто вам дорог: поддерживайте вторую половинку словом и делом. Не бойтесь говорить о чувствах и стремитесь к взаимопониманию.

Весы

У Весов будет очень много энергии, поэтому им удастся справиться с самыми сложными задачами. Еще больше удачи в их жизни будет в том случае, если они начнут помогать окружающим людям. Не нужно превращать это в альтруизм — лучше помогать так, чтобы не вредить самим себе. Важно, чтобы поддержка была посильной и своевременной, а еще исходила от самого сердца.

Венера активизирует скрытые резервы энергии, так что Весы смогут повысить свою продуктивность на работе и в личных делах. Они будут меньше уставать, это значит, что им удастся сделать то, о чем они давно мечтали. Астрологи рекомендуют сфокусироваться на решении насущных проблем, рабочих задач, а также выполнении данных ранее обещаний.

Козероги

Козерогам, как и Весам, планеты, в том числе и Венера, помогут повысить работоспособность, укрепить энергетику, открыть чакры. У Козерогов наступает идеальные момент, чтобы браться за всё подряд. Главное — не допускать ситуации, когда какое-то дело бросается на полпути к успеху.

Чтобы большая удача была с Козерогами с первого и до последнего дня этого месяца, им нельзя ни в коем случае предавать свои убеждения. Также важно подкреплять свои амбиции поступками. Если очень хочется стать успешнее и одержать победу в погоне за финансовым или каким-либо другим счастьем, стоит встать с дивана и набраться смелости.

Рыбы

Рыбам стоит сказать спасибо Венере за то, что она поможет им полностью раскрыть свой творческий потенциал. Сделать это Рыбы смогут в любой из сфер жизни: в любви, в работе, личных делах.

Июль также можно считать для этих людей временем приятных сюрпризов. Влияние космоса будет очень благоприятным. Планета поможет сгладить внутренние переживания, настроиться на лучшее. Этот июль совершенно точно запомнится Рыбам, так как в это время они узнают о себе и об окружающем их мире много полезного и интересного.