Знаки зодиака, которых ждет удача в ноябре: большие деньги и новые чувства

До начала второй половины месяца сильным будет Меркурий, а Венера слабой. 16-17 числа они поменяются ролями. Что касается энергетики Марса, то весь ноябрь она будет неблагоприятной.

Телец

Тельцы и Марс далеко друг от друга. Они почти не взаимодействуют, поэтому Тельцы будут очень счастливыми, особенно до перехода Венеры в Знак Стрельца 16 числа. Этим людям будет проще принимать важные решения, а также их очень часто будут обходить стороной негативные мысли и настроение. Этим людям удастся улучшить свое настроение, обрести мотивацию, но при этом стать также спокойнее и вдумчивее. Марс не будет путать им карты так, как другим. Поэтому у Тельцов есть все шансы захватить лидерство в делах.

Рак

Раки — самые удачливые люди ноября, поскольку Марс на них вообще практически не воздействует. Они будут крайне привлекательными и очень спокойными. Это их время и их выход на сцену. Раки лишатся тяги к эгоизму, станут менее раздражительными. Их упрямство не будет таким вредоносным как для других людей, поэтому можно смело двигаться вперед и стараться одерживать победы в любви, в делах, в работе.

Рыбы

Рыбам будет очень везти весь месяц, но в первой половине месяца они могут проигрывать некоторые сражения за влияние, успех. Чтобы оставаться на высоте, им необходимо не сходить с выбранного ранее пути. В таком случае они получат мощный заряд бодрости, мотивации и сил. В этом месяце нельзя резко менять приоритеты и планы. Это может привести Рыб к фиаско. Одно из лучших занятий — получение новых знаний. Рыбам необходимо заниматься изучением языков, обмениваться опытом, знакомиться с теорией и применять ее на практике.