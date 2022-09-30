Знаки зодиака, которых ждет огромная удача в октябре 2022

Тем не менее, эксперты назвали несколько Знаков, которым будет везти чуть больше, чем остальным.

Весы

Венера для весов является не самой важной планетой, но ее энергетика во много определяет их судьбу. То же самое касается и Меркурия. Для представителей данного Знака совокупная сила этих двух планет максимальна. Это значит, что в такие месяцы как этот октябрь Весы являются самым удачливыми людьми на Земле.

Меркурий будет всячески поддерживать в Весах тягу к чему-то новому. Благодаря этой планете Весы будут чаще достигать состояния потока. Венера же будет поддерживать правильные физические кондиции и формировать в этих людях безусловную любовь к миру и всему, что происходит. Это удивительно удачное стечение обстоятельств, которое в астрологии бывает не часто. Астрологи советуют воспользоваться этим по максимуму. Весов ждет удача как в любви, так и в делах, причем есть все шансы преуспеть сразу и там, и там.

Дева

Удача Дев будет базироваться на силе Меркурия, который является для них самой важной планетой из всех. Этот октябрь будет временем финансового роста. Девы смогут найти способ обогатиться, но если сейчас они переживают не лучшие времена из-за проблем в деловой сфере, то Меркурий поможет найти наилучшее их решение, причем в кротчайшие сроки.

Рыбы

Рыб ожидает стремительное улучшение настроения. Венера является для них главным покровителем, поэтому октябрь может пройти весьма успешно. Главное условие для достижения счастья — умение правильно расставлять приоритеты. Венера даст силы на достижение успеха в любых новых или незаконченных делах. Важно лишь понять, что сейчас стоит превыше всего.

Также Венера даст Рыбам много много энергии и укрепит здоровье, повысит интеллектуальную и физическую выносливость. Это будет крайне полезно для работы любой сложности и любого типа. Эта планета будет хранить людей данного Знака от уныния и печали.