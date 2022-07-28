Знаки Зодиака, которых ждет удача в августе: не упустите свой шанс

Август — важное и непростое время, в которое удача для каждого из нас будет крайне необходимой. Астрологи рассказали о том, каких Знаков Зодиака ждет наибольший успех в завершающий месяц лета 2022 года.

Для начала стоит отметить, что этот месяц будет достаточно богат на важные астрологические события. Одно из них — благоприятный переход Меркурия в Деву 4 августа. Также нас ожидают негативные транзиты Венеры и Марса 11 и 20 числа соответственно. Еще 24 августа станет ретроградным Уран. Именно эти важнейшие астрособытия дали возможность экспертам назвать те Знаки, которые будут самыми счастливыми и удачливыми.

Об этом пишет Слова и фразы.

Близнецы

Первый Знак Зодиака, которому повезет в августе — это Близнецы. Астрологи отмечают, что негативное положение Венеры и Марса практически никак не скажется на их удаче и настроении. Возможно, что только Марс сделает их чуть более вспыльчивыми, но с этим можно будет разобраться, преодолев нервозность.

Второй плюс — это самое сильное положение Меркурия в шестом доме гороскопа. Близнецы будут получать от своей планеты-покровителя максимум созидательной энергии. Меркурий обострит красноречие этих людей, выведя его на абсолютно новый уровень, за счет чего Близнецы станут еще более популярными у противоположного пола.

Большие успехи будут ожидать представителей данного Знака и в деловой сфере. Если кто-то и сможет договориться с кем угодно и где угодно, то это Близнецы. При наличии умеренно наглости они смогут выбить себе идеальные условия при приеме на новую работу или при заключении контрактов с клиентами, новыми партнерами.

Пока абсолютное большинство Знаков будет испытывать проблемы на фоне буйствующих Урана, Венеры и Марса, Близнецам необходимо как можно быстрее вырваться вперед, пользуясь случаем. В августе нельзя унывать и ждать у моря погоды. Победив свою лень, Близнецы победят всех своих других врагов — видимых и невидимых. Август наполнен для них огромное удачей.

Дева

Дева — второй самый удачливый Знак Зодиака в августе. Эти люди смогут взобраться на самую вершину Олимпа в кротчайшие сроки, поскольку сложившаяся обстановка для них идеальна. да. Марс с Венерой могут принести каких-то проблем, но Меркурий поможет отразить эти проблемы.

Удача будет ждать этих людей во всех жизненных сферах и аспектах. Проблема лишь в том, как Девы этой удачей смогут распорядиться. Астрологи советуют сфокусировать свое внимание на самом важном, постаравшись расставить правильно приоритеты в начале месяца. С 4 августа можно смело начинать действовать.

Меркурий укрепит интуицию Дев, сделает их более эффективными в интеллектуальном плане. Еще у Дев существенно укрепится память, появится тяга к знаниям, мотивация. Это их время и их черед выходить на сцену, чтобы править балом. Сейчас ни в коем случае нельзя пускать дела на самотек. Особенно если они связаны с осуществлением мечты. Удача капризна, поэтому ею нужно пользоваться мудро, чтобы стать победителями везде, где только можно.