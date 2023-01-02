Знаки Зодиака, которых ждет удача в январе 2023 года: не упустите этот шанс

В январе благоприятной станет энергетика Венеры, а также сразу три планеты избавятся от ретроградности: Марс, Меркурий и Уран. Основываясь на этих фактах астрологи составили список Знаков, которым удача будет улыбаться во всех сферах жизни.

Козерог

Козерогам оказывают поддержку все четыре упомянутые выше планеты. Это значит, что самыми удачливыми людьми будут именно они. С первых дней января они получат энергию от Венеры в Водолее, потом зарядятся мотивацией от Марса с 12 января, а далее в силу вступят и Меркурий с Ураном. Январь для представителей данного Знака окажется самым благоприятным месяцем первой половины года.

Ночные светила помогут Козерогам найти новых друзей, товарищей. Также этот месяц станет удачным для любовных знакомств. Козероги будут очень привлекательными для противоположного пола.

Водолей

Водолеям, как и Козерогам, будут помогать все четыре планеты, нов чуть меньшей степени. Наибольший эффект будет иметь Уран, который перестанет быть ретроградным 22 числа. С 22 января Водолеев будут ждать многочисленные приятные изменения во всех сферах жизни. Данная планета спровоцирует множество приятных переворотов, а также поможет Водолеям преобразиться внешне и внутренне. Этим людям удастся совершить настоящую революцию в делах и работе, творчестве. Самое главное, что в январе уйдут прочь все переживания, поэтому развиваться станет проще.

Интеллектуальная активность Водолеев тоже будет на высшем уровне. Эти люди смогут очень быстро принимать важные решения. Их интуиция выйдет на совершенно новый. Недосягаемый для людей других Знаков уровень.