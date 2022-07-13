Знаки Зодиака, которым безумно повезет в любви: счастье ждет вас прямо сейчас

18:40, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, для которых романтическая составляющая станет главной в ближайшие дни.

Кому же из двенадцати представителей зодиакального больше всего повезет в любви?

Об этом пишет PinkVilla

Телец

Астрологи говорят, что ваш природный шарм позволит вам соблазнять и убеждать кого угодно. Интересно, что на этой неделе вы даже можете начать романтические чувства к кому-то из вашего ближайшего окружения. Не исключено, что полетят фейерверки!

Рак

Эксперты говорят, что для вас наступит идеальное время для первых свиданий, новых ситуаций и хорошего настроения. Просто не забудьте установить некоторые границы, чтобы не разочароваться впоследствии.

Рыбы

Для вас этот период станет временем удовольствий и побед. Любовь и отношения обретут веселую атмосферу, но будьте осторожны. Какие-то глубокие чувства скрываются под поверхностью.

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Автор материала:
Тали Малкина
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