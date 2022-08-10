Знаки Зодиака, сердце которых будет разбито вдребезги в августе

Об этом пишет SantePlus.

Дева

Этот знак должен ожидать неожиданных перемен в своей любовной жизни. Партнер может быть удаленным и холодным, что посеет сомнения в Деве, которая слишком быстро сделает неудачные выводы.

К сожалению, Дева может усомниться в верности партнера, что приведет к напряжению в паре. Для вас лучше выслушать партнера и пересмотреть ваши выводы, иначе разрыв неизбежен.

Скорпион

Скорпион является одним из знаков, чье сердце может разбиться в августе. И всему виной ваш несносный характер: если вы будете постоянно критиковать и винить во всех промахах свою половинку, она просто от вас уйдет.

С другой стороны, Скорпион рискует замкнуться в себе, если он не будет иметь полного внимания своей второй половины.Тогда он обвинит любимого человека в том, что он недостаточно инвестировал в отношения.

Водолей

Водолей вдруг может понять, что совсем не знает любимого человека. Он будет разочарован, увидев, что на самом деле он никогда не был на одной волне с тем, кого любил.

Тем не менее, он все равно попытается приложить усилия, спровоцировав дискуссию, которая, к сожалению, откроет горькую правду.