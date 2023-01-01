Звезды пророчат серьезные перемены: астропрогноз на 2023 год

Астрологическая погода в 2023 году принесет серьезные перемены — трансформационные события будут происходить во всех странах мира.

Причиной этого станет ингрессия Плутона в Водолей 23 марта. Планета войдет в этот знак на несколько месяцев (23.03 – 13.06), после чего вернется в Козерог на некоторое время, а с 2024 года продолжит движение в течение 20 лет по знаку истины и человечества, которым является Водолей. Высшие планеты (Уран, Нептун, Плутон) показывают мировые процессы, смена знака в транзитах сопровождается глобальными переменами в различных системах жизнедеятельности целых континентов.

Об этом рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова), пишет ТСН.

Не менее важна ингрессия Сатурна, планеты законов, структур, кармы. Из Водолея в знак Рыбы переходит 7 марта почти на три года — до 15 февраля 2026. Предыдущий транзит Сатурна по Рыбам продолжался с февраля 1994 до середины апреля 1996 года. Это были сложные годы, многие страны оказались в глубоком экономическом и политическом кризисе. В этот период возникли межэтнические конфликты в странах бывшего СССР, но при этом каждый народ смог реализовать право на самоопределение и осуществить свое экономическое и культурное развитие.

2023 год станет знаковым по масштабам событий и захватывающим для историков. Менее напряженный для обычных людей, т.к. все самое неприятное и драматическое произошло в 2020-2022-м. Активнее будут развиваться дружественные отношения между нациями, борьба за равные возможности для мужчин и женщин даст положительные результаты. Ценности добра, человечности, гуманности, поддержки и правды будут вдохновлять цивилизованные страны объединять народы в стремлении сохранить мир.

9 января 2023-го Черная Луна выходит из знака Зодиака Рак и 9 месяцев будет перемещаться по Льву, где ее негативное влияние значительно снижается. Фиксированный огонь Льва делает видимым все скрытые процессы и враждебные замыслы, поэтому действия агрессора быстро пресекаются. На первый план выходят дела, требующие конкретики, а тайны и закулисное сотрудничество препятствуют достижению целей. Время испытаний для лидеров государств и правительств, т.к. все больше и больше народов будут стремиться реализовать принцип равноправия и самоопределения.

Весна 2023 года будет насыщена событиями, особенно март. Все, что будет начато в это время, будет иметь долгосрочные перспективы. Идеи и планы начнут воплощаться в реальность и приносить плоды в период транзита Юпитера по Тельцу, который начнется 16 мая 2023-го и закончится 26 мая 2024-го и поможет заложить основу будущего благосостояния.

Весенний коридор затмений начнется 20 апреля солнечным затмением в Овне и закончится лунным затмением в Скорпионе 5 мая. В 2023 году затмения постепенно перейдут в ось взаимоотношений, что отражают знаки Овен и Весы, а в 2024-м будут проходить только по этим знакам Зодиака.

18 июля Лунные Узлы сменят ось знаков Зодиака: Восходящий Узел войдет в знак Овна, а Нисходящий, соответственно, в знак Зодиака Весы. Лунные Узлы характеризуют социальные процессы и общественные настроения, в период с 18 июля 2023-го до середины января 2025-го года будут перемещаться по оси взаимоотношений. В этот период появится много новых лидеров, люди будут объединяться, учиться жить в новом обществе и соблюдать законы.

Во второй половине 2023 года легче будет найти общий язык с партнерами, найти компромиссные решения по самым сложным темам, строить взаимоотношения на международном уровне.

Осенний коридор затмений 2023-го начнется с Солнечного затмения в Весах 14 октября, закончится Лунным затмением в Тельце 28 октября. С этого периода внешний фон событий, психологический климат в коллективах и общественные настроения в целом можно назвать гармоничны, по крайней мере если сравнивать с 2022 годом и первой половиной 2023-го. Вопросы взаимоотношений между обществом и личностью, отстаивание своих интересов и личных границ, станут основными движущими мотивами.

Периоды ретроградного Меркурия в 2023 году следующие:

29.12.22 – 18.01.23 в знаке Козерог

21.04.23 – 15.05.23 в Тельце

23.08.23 – 15.09.23 в Деве

13.12.23 – 02.01.24 в Стрельце – Козероге

Наиболее важен с точки зрения астрологии первый заход Плутона в Водолей с 23 мая по 13 июня 2023-го. Начинается период прогрессивных перемен, освобождения от груза негативных эмоций и обстоятельств из-за агрессии РФ. Например, ингрессия Плутона в знак Водолея в прошлый раз (бывает каждые 248 лет), запустила первую промышленную революцию. Начало ее относят к созданию Джеймсом Уаттом парового двигателя в 1778 году.