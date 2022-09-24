Чемпион НБА Джордан Макрей подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива

Стороны договорились незадолго до возобновления финала в турнире Winner Basket Cup.

Об это сообщает 24 сентября inn.co.il.

Джордану Макрею 31 год. Он был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 58-м номером, а в 2016 году он получил шанс попасть в лучшую лигу мира, когда играл за «Финикс». Позже в том же сезоне перебрался в «Кливленд», с которым выиграл чемпионат. В следующем сезоне несколько раз стартовал в пятерке чемпиона, в марте 2017 года вышел из нее.

После непродолжительного пребывания в испанской «Басконии» Макрей вернулся в 2018 году в лучшую баскетбольную лигу мира. Тогда он выступал за «Вашингтон Уизардс», а позже также перебрался в Денвер и Детройт. Некоторое время спортсмен не играл из-за травмы.

Макрей заменит Джеймса Янга, который получил травму. Пока неясно, в каком он состоянии и сколько времени ему понадобится, чтобы оправиться от травмы, если вообще оправится. Тренерский штаб объяснил, что им пришлось быстро реагировать из-за отсутствия ясности относительно состояния Джеймса Янга. Менеджмент надеется, что легионер быстро войдет в игру и сможет значительно усилить команду.

«Мы приближаемся к началу сезона в лиге и Еврокубке, нам пришлось быстро реагировать, чтобы найти на эту позицию качественного и опытного игрока, который мог бы помочь. Я верю, что он быстро впишется, и знаю, что его раннее знакомство с некоторыми игроками поможет ему стать для нас значительным дополнением», – отметил тренер Франко.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильский баскетболист Ям Мадар дебютировал в НБА. Он в первом же своем матче за «Бостон Селтикс» принес команде восемь очков.