ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года

Сегодня Международная федерация футбола обнародовала список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
В список претендентов попали 12 футболистов. Примечательно, что в него попали сразу шесть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в "Манчестер Сити".
Список номинантов на премию "Лучший игрок года":
Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года и лучшего тренера.
Также обнародован список номинантов на премию "Лучший вратарь года":
Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси. Лучшим голкипером года стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
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