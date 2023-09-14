ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года

В прошлом году лучшим игроком планеты признали Лионеля Месси.

Сегодня Международная федерация футбола обнародовала список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В список претендентов попали 12 футболистов. Примечательно, что в него попали сразу шесть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в "Манчестер Сити".

Список номинантов на премию "Лучший игрок года":

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Марсело Брозович ("Интер", "Аль-Наср")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Родри ("Манчестер Сити")

Хвича Кварацхелия ("Наполи")

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")

Виктор Осимхен ("Наполи")

Деклан Райс ("Вест Хэм", "Арсенал")

Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года и лучшего тренера.

Также обнародован список номинантов на премию "Лучший вратарь года":

Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", сборная Марокко)

Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, сборная Бельгии)

Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии)

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", сборная Камеруна)

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии)

Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси. Лучшим голкипером года стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

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