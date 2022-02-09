Олимпиада-2022: российских спортсменов опять обвиняют в допинге, в РФ все опровергают

Награждение российских фигуристов затягивается из-за юридических консультаций. По данным Inside the Games, причина в положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. В РФ это называют провокациями и слухами, призывая дождаться официальной информации.

Российская сборная может лишиться золотой медали, если подтвердятся сведения об обнаружении допинга в пробах одного из спортсменов. Известно, что ранее на зимней Олимпиаде-2022 перенесли церемонию награждения по фигурному катанию. Причина — якобы проваленный допинг-тест одного из российских фигуристов.

Об этом сообщает Inside The Games.

Церемония вручения медалей должна была состояться 8 февраля, но до сих пор фигуристов не наградили. Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу — Япония.

Международный олимпийский комитет совместно с Международным союзом конькобежцев (ISU) подтвердили, что церемонию награждения перенесли из-за юридических проблем. Сейчас продолжаются переговоры и консультации, чтобы принять окончательное решение.

За ОКР (так именуют сборную России, которая была отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил) в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына — Никита Кацалапов. Кто из них провалил допинг-тест — пока официально не объявлено.

При этом большинство СМИ, в том числе и российских, ранее написали, что речь идет о Камиле Валиевой.

При этом ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной столь долгих разбирательств стал тот факт, что Валиевой еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

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