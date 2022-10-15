Тысячи бегунов со всего Израиля поучаствовали в Международном библейском марафоне

В Международном библейском марафоне приняли участие около 4 тысяч мужчин и женщин. Мероприятие проходило в блоке общин Шайло, начиная и заканчивая в Древнем Шайло.

Яром Пакер (мужчины) и Дюсель Хуидобро (женщины) стали победителями Восьмого библейского марафона.

Об этом 15 октября Israel National News.

Марафон проводится восьмой год подряд при поддержке Регионального совета Биньямина. Тысячи бегунов приехали со всего Израиля – семьи, беговые группы, дети, солдаты, люди с особыми потребностями – и приняли участие в различных забегах.

Пакер из Цур Хадасса пробежал 42,2 км чуть более чем за 3 часа 15 минут, а 33-летний Хуидобро из Иерусалима финишировал чуть более чем за 4 часа 16 минут. Второе место заняли Хельмут Сэнфорд, 26 лет, из Южной Дакоты, США (мужчины, 03:59:11) и Эла Филог, 37 лет, из Беэр-Шевы (женщины, 04:02:32).

Библейский марафон, который также поддерживается Еврейским национальным фондом, Министерством туризма и Министерством культуры и спорта, является одним из пяти марафонов, ежегодно проводимых в Израиле, и считается самым сложным. Все маршруты пролегали через долины и холмы, окружающие Шило, мимо виноградников, родников и скотоводческих общин Биньямин.

Финская арка находилась в Древнем Шайло. Там среди древностей древнего библейского города Скинии бегуны получили специальный глиняный медальон, уникальный для библейского марафона. Кроме того, бегуны полного марафона, пробежавшие 42 километра по труднопроходимой местности, также получили глиняную табличку с надписью на иврите «Человек из Биньямина».

Библейский марафон состоял из пяти различных маршрутов: полный марафон, полумарафон, забеги на 10 км и 5 км, маршрут для семей и особенно увлекательный забег на 800 м совместно с Львом Биньяминым для детей с особыми потребностями.

Ранее «Курсор» сообщал, что на марафоне в Иерусалиме установили новый рекорд.