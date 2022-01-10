Врач рассказала об опасности кошачьих царапин

Эксперт заявила, что царапины, оставленные кошкой, могут стать причиной заражения так называемой «кошачьей лихорадкой».

Гастроэнтеролог и терапевт Вера Самсонова рассказала о чрезвычайной опасности кошачьих царапин. Воспаление суставов, кожи, печени и лимфатических узлов может быть результатом микротравмы.

Подбирай уличного котенка на улице, помните, что их когти опасны, так как могут привести к серьезным патологиям. В этом случае страдают кожа, суставы и печень. Речь идет о фелинозе. В некоторых случаях встречается бартонеллез, называемый «кошачьей лихорадкой».

Когда кошка царапает кожу, вместе с грязью могут попасть бактерии, вызывая крайне опасный воспалительный процесс. В медицинской практике выделяют восемь различных типов штаммов Bartonnel, которые могут вызывать различные инфекционные патологии. Уличные кошки являются носителями Bartonella henselae, самой распространенной бациллы. Эта инфекция приводит к развитию заболевания.

Бактерии передаются кошкам через укус блох или других насекомых: мух, комаров и клещей. Блохи сосут кровь и подхватывают бациллы от больного животного. Затем происходит их размножение, после чего они выводятся с фекалиями. Некоторые бактерии поселяются под когтями кошек.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, что домашние кошки могут нанести вред здоровью. Ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний Соединенных Штатов заявили, что хозяева кошек могут заразиться от своих любимцев так называемой «кошачьей лихорадкой».

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