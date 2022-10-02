Белые зубы: от чего зависит цвет эмали

Стоматолог рассказал, что стандартным считается не идеально белый, а полупрозрачный цвет эмали с молочно-белыми оттенками, причем на цвет эмали влияет много индивидуальных факторов.

Красивая улыбка с белоснежными зубами выглядит очень заманчиво в рекламных проспектах, поэтому становится целью и мечтой многих людей. Для этого применяются разные способы отбеливания, как народные методы, так и новые технологии в стоматологии.

К сожалению, не всем удается добиться идеальной белизны, а цвет эмали зависит от многих факторов, сообщает storinka.

Стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что возрастные изменения, прием лекарств, твердость эмали и дентина, а также некоторые другие факторы формируют индивидуальный цвет зубов.

Он пояснил, что стандартным считается не идеально белый, а полупрозрачный цвет эмали с молочно-белыми оттенками. «Цвет зубов зависит от множества факторов, в частности от твердости эмали, наличия кариозных и некариозных поражений», — объяснил стоматолог.

Также на цвет эмали влияют впитываемые пигменты от кофе, чая, газированных напитков, и даже темных ягод. Все это вызывает потемнение зубов. Кроме того, существуют заболевания, влияющие на состояние зубов, например нарушение обмена веществ, острые и обострившиеся заболевания пародонта.

Золотницкий рассказал, что медицинские препараты и некоторые процедуры влияют на цвет эмали. Есть еще такие факторы, как генетика и возраст. Бывает, что зубы теряют белизну из-за внешней среды или полученных травм. Как пояснил врач, эмаль должна быть не идеально белой, а, как правило, полупрозрачными и молочно-белыми оттенками.

Доктор поделился разными способами отбеливания зубов: химическое, ультразвуковое, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание. Также некоторые применяю домашние методы — с помощью отбеливающих паст, полосок, карандашей или кап.