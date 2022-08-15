Британский таблоид посоветовал не стирать постельное белье и полотенца с одеждой

Стирка постельного белья и полотенец вместе с одеждой может повредить вещи, сообщает британский таблоид Express.

Никогда не стирайте полотенца с другой одеждой по трем основным причинам.

Об этом со ссылкой на известное издание пишет grodno24.

Во-первых, когда мелкие вещи стираются одновременно с большими простынями и полотенцами, они могут завернуться в ткань и остаться вне цикла стирки. В конечном итоге это приведет к образованию плесени.

Во-вторых, использование обычных настроек для стирки всего белья повлияет на качество. Например, быстрый цикл при низкой температуре остановит выцветание красителей и защитит ткани, но вряд ли убьет бактерии, скрывающиеся в волокнах простыней и полотенец. Поэтому следует помнить, что постельному белью и одежде нужна разная температура.

В-третьих, ворсинки с полотенец могут, если их не постирать должным образом, попасть на другие предметы в барабане. Чтобы сохранить текстуру, стирайте хлопок отдельно и добавляйте одну чашку белого уксуса.