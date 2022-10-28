Денежный лунный календарь на ноябрь 2022: в какие дни легко получить большие деньги

Астрологи рассказали, как это делать в ноябре.

1, 2 ноября: начнется последний месяц осени с пребывания растущей Луны в Водолее. Это будет очень важное время, в которое многие из нас обретут веру в себя и мотивацию, а также смогут поставить новые финансовые и рабочие цели на будущее. Лучшего начала месяца и придумать нельзя.

3, 4 ноября: 3 и 4 числа растущая луна окажется под влиянием стихии Воды, представленной Рыбами. Это будут не самые позитивные дни для принятия важных решений, однако, достичь финансового успеха в этот период будет не так сложно, как покажется на первый взгляд. Важно не торопиться.

5, 6 ноября: фаза роста продолжится, но теперь уже в Знаке Овна. Это одно из лучших сочетаний для активного физического труда, поездок и решения проблем, связанных с повышением или удержанием авторитета. Помогайте окружающим в эти два дня.

7, 8, 9 ноября: 7 число — последний день роста Луны. Пребывание в Знаке Тельца сделает день крайне непредсказуемым в плане финансового успеха. 8 ноября — Полнолуние в Тельце. В этот день можно ждать трат, связанных с бытом, домом. 9 число — первый день убывания Луны в том же Знаке. Это будет один из лучших дней для покупок. Если понадобится что-то купить 8 числа, то лучше сделать это 9 ноября.

10, 11 ноября: Луна в Близнецах будет убывать, но ее сила по-прежнему останется большой, поэтому эти два дня окажутся крайне размеренными и продуктивными для тех, чья работа связана с юриспруденцией, ведением переговоров, заключением сделок.

12, 13, 14 ноября: убывание Луны в Раке — это всегда хорошо для работы и бизнеса. В эти дни люди, обычно, полны энтузиазма и мотивации. В этот раз исключений не будет — 12, 13 и 14 число важно прожить в максимальном погружении в работу и финансовые дела.

15, 16 ноября: эти два дня пройдут под эгидой стихии Огня, представленной Львом. Убывание Луны в этом Знаке сделает нас с вами невнимательными, поэтому многие люди начнут допускать ошибки в работе. Покупки лучше в эти дни не совершать.

17, 18, 19 ноября: убывающая Луна в Деве — это дни повышенной концентрации внимания. Если вы хотите, чтобы финансовый успех пришел к вам в эти дни или в ближайшем будущем, старайтесь заниматься самыми неотложными делами.

20, 21 ноября: убывание Луны в Весах — это дни, которые прекрасно подходят для отдыха, а не работы или финансовой активности. 20 число выпадает на воскресенье, поэтому его можно считать благоприятным днем. Понедельник будет опасным для принятия важных решений в сфере денег и работы.

22, 23 ноября: стареющая Луна в эти два дня будет максимально слабой, но это хорошо, поскольку в таком состоянии появляется гармония между ней и созвездием Скорпиона. 22 и 23 число астрологи называют идеальным моментом для того, чтобы купить подарок близкому человеку.

24, 25 ноября: 24 число — день Новолуния. Оно пройдет под эгидой Стрельца, что не лучшим образом отразится на наших финансовых успехах. Если много работать в этот день, можно потратить впустую много сил и времени. А вот 25 числа в первый день роста Луны в том же Знаке можно смело отдавать себя полностью рабочему процессу.

26, 27 ноября: рост Луны в Козероге сделает 26 и 27 число непригодными для торговли и покупок днями. В такой период лучше отдыхать, либо заниматься решением насущных проблем, простой работой.

28, 29 ноября: активная Луна в Водолее снова вернется в конце месяца и принесет нам большую финансовую удачу. Это отличные дни для начала новых дел, творческой активности и покупок.

30 ноября: рост Луны в Рыбах — это день хаоса и неразберихи. Опасайтесь в последний день месяца мошенничества и обмана, а также не пытайтесь сами зарабатывать подобным образом, иначе испортите себе карму на несколько недель или даже месяцев вперед, лишив себя удачи.