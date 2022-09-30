Денежный лунный календарь на октябрь 2022: важные советы для всех

Старайтесь следовать советам лунного календаря, чтобы не попасть впросак.

1 октября: первый день октября будет крайне удачным для ведения бизнеса, поисков новых источников дохода и попыток найти работу. Растущая Луна в Стрельце также будет не против деловых поездок. Большая удача ждет представителей таких профессий как курьер, дальнобойщик, торговый представитель.

2, 3 и 4 октября: три дня роста Луны в Козероге не являются опасными, но простыми быть названы также не могут. Астрологи рекомендуют в эти три дня помнить о выполнении своих прямых обязанностей. Если вы будете лениться и перекладывать ответственность на других людей в эти дни, то можете серьезно прогореть финансово и утратить свой авторитет, что еще хуже.

5, 6 октября: рост Луны в Водолее — идеальное время для того, чтобы попробовать преуспеть в финансовой сфере. Деньги потекут в руки к тем, кто будет много и упорно трудиться. Самыми продуктивными окажутся представители тех, профессий, которые основаны на постоянно общении.

7, 8 октября: последние дни роста Луны пройдет под управлением стихии Воды, представленной Рыбами. Это будут одни из худших дней для работы и ведения бизнеса. В эти дни лучше не лезть на рожон и не рисковать, тратя много денег на вещи, которые вам не особо нужны.

9, 10 октября: 9 число — Полнолуние в Овне. Это очень опасный день, в который финансовые потоки будут максимально непредсказуемыми. Любая работа должна будет выполняться строго по правилам. Тратить деньги в 9 октября тоже не стоит. 10 числа будет первый день убывания Луны в том же Знаке. Это день сильного диссонанса со схожими проблемами.

11, 12 октября: эти дни — одни из лучших для совершения вынужденных дорогостоящих покупок, обмена валюты, закрытия долгов. Луна в Тельце — лучший друг бизнесменов, продавцов, а также всех, кто хочется сделать в эти дни свою жизнь лучше.

13, 14 и 15 октября: убывающая, но все еще сильная Луна в Близнецах — это великолепное время для ведения переговоров. Можно позволить себе траты, связанные с семьей, саморазвитием, получением новых знаний.

16, 17 октября: убывание Луны в Раке вызовет скачок креативности и повысит творческий потенциал людей. В этот период большие успехи могут ожидать представителей таких профессий как: копирайтер, программист, дизайнер, архитектор, музыкант.

18, 19 и 20 октября: три дня убывающей Луны во Льве — это очень неудачное время для новых начинаний на работе и в бизнесе. В такие дни лучше отдыхать и тратить умеренные средства на поддержание хорошего самочувствия и настроения. Побалуйте себя, к примеру, вкусной едой.

21, 22 октября: убывание Луны в Деве — лучшее время для планирования покупок, составления расписания на неделю-две вперед. Также в эти дни полезно тратить деньги на укрепление здоровья. Можно покупать тренажеры, витамины, полезную еду.

23, 24 октября: два последних дня убывания Луны пройдут в Весах. В эти дни можно ожидать сильное снижение мотивации, поэтому дела в работе и бизнесе могут идти не самым лучшим образом. Возможны непредвиденные расходы.

25, 26 и 27 октября: 25 число — самый худший день для финансовых операций и нововведений в работе и бизнесе. Это не просто Новолуние в Скорпионе, а день затмения. Последующие два дня будут получше, но все равно назвать их благоприятными нельзя. Рост Луны в Скорпионе 26 и 27 октября приведет к снижению уровня концентрации.

28, 29 октября: это одни из самых лучших дней месяца для путешествий и командировок. Большие доходы будут ожидать людей, которые не ленятся и не ищут себе оправданий. Растущая Луна в Стрельце поможет всем, кто целеустремлен.

30, 31 октября: месяц завершится ростом Луны в Козероге. Последние два дня месяца лучше провести внутри своей зоны комфорта. Деньги будут любить счет и осторожность. Не давайте никому взаймы.