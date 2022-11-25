Для любителей нумерологии: как легко рассчитать свой код удачи

У каждого человека есть свое личное число удачи, которое указывает на то, в каком направлении ему нужно искать успех в жизни. Нумерологи рассказали, как рассчитать это число и что оно означает.

Эта статья поможет вам обрести веру в себя и понять, в каком направлении вам стоит двигаться в финансовой сфере. Возможно, она поможет убедиться в том, что вы все делаете правильно. Так или иначе, но она будет полезной для осознания своего места в жизни и обретения мотивации.

Об этом пишет Слова и фразы.

Нумерологический расчет

Для начала нужно произвести простейшие нумерологические расчеты, которые помогут вам узнать свое число судьбы. Для этого вам понадобится знать первую букву своего имени и фамилии, а также дату рождения.

Допустим, первые буквы вашего имени и фамилии «Р» и «Б». Воспользуйтесь помощью простой таблицы, которая поможет вам перевести эти буквы в числа:

Букве «Р» соответствует число 9, а букве «Б» число 2. Далее сложите два полученных числа с цифрами из вашей даты рождения. Для примера возьмем дату рождения 30.08.1991. Вот что получается при расчетах:

(3+0+0+8+1+9+9+1)+2+9=42. 4+2=6. При расчетах обязательно должно получиться число в диапазоне от 1 до 9, так как нумерология работает только с этими числами. Если получится число больше 9, то складывайте его цифр до тех пор, пока не получите результат, удовлетворяющий условиям. Например, 39: 3+9=12. 1+2=3.

Расшифровка личного кода удачи

Полученное число является вашим кодом удачи. Вот что означают эти числа.

Единица. Число 1, полученное при расчетах, указывает на то, что для вас успех может заключаться в работе с людьми. Скорее всего, вам стоит попробовать работу в команде. Вы одинаково хорошо сможете проявить себя как в роли лидера или начальника, так и в роли исполнителя и подчиненного. Вас могут вдохновлять окружающие, так что изучайте биографии успешных людей.

Двойка. Если в ходе расчетов у вас получилась Двойка, это значит, что Главным вашим качеством должна быть самостоятельность. Ни в коем случае не просите помощи у людей, которым не доверяете или которых не знаете. Опасайтесь корыстных личностей, так как они могут предать вас и воспользоваться вашими идеями. Под управлением Двойки полезно работать на фрилансе.

Тройка. Тройка означает, что вам стоит искать себя в духовной сфере, либо как-то иначе помогать людям. Под эгидой Тройки на свет появляются идеальные психологи, адвокаты, священники, учителя. Скорее всего, вы являетесь мудрым и умным человеком, которому есть о чем рассказать миру. Можете попробовать себя в роли блогера.

Четверка. Число 4 получается при расчетах у тех, кто может преуспеть абсолютно в любом деле. У вас есть реальные шансы стать как хорошим политиком, так и музыкантом. Старайтесь искать то, что радует вас и приносит удовольствие. В этом мире для рожденных под управлением Четверки нет закрытых дверей. Есть лишь недостаточная мотивация.

Пятерка. Если вы получили это число в ходе расчетов, то знайте, что финансовый успех для вас скрывается в гармонии с семьей и близкими людьми. Скорее всего, вам стоит задумать о семейном бизнесе. Также нумерологи советуют не тратить всё свое время на дела. Умейте отдыхать и развлекаться. Так вы сможете повысить свою продуктивность.

Шестерка. Скорее всего, вы являетесь творческим человеком. Успех для вас скрывается там, где есть самовыражение, тяга к искусству. Попробуйте себя в писательстве, музыке, актерском мастерстве или в создании прекрасного. Не исключено, что успех не придет сразу, но начать все равно никогда не поздно. В вас течет кровь творца, вы наполнены энергией высоких вибраций.

Семерка. Число 7 олицетворяет удачу. Скорее всего, вы можете реализовать себя в любой сфере. Всё, чего вам может не хватать — это веры в себя. Вселенная на вашей стороне. Главное — не забывать о том, что при достижении успеха вам стоит заниматься благотворительностью, помогать близким и родственникам добиваться того же. Деньги и успех для вас являются способом нести добро в массы.

Восьмерка. Число 8 — это число материального начала. Скорее всего, вас ждет успех в продажах, в бизнесе. Если вам кажется, что вы не предприимчивы. Попробуйте начать с малого. Если хотите разбогатеть, то важно относиться к бизнесу как к игре, а не как к чему-то серьезному.

Девятка. Если же вашим числом удачи является Девятка, то знайте, что вам хорошо дается управление людьми. Ваше биополе идеально настроено на то, чтобы пробуждать интерес к работе у окружающих. У вас мощная харизма, поэтому можете попробовать себя в любой роли, которая предполагает общение.

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