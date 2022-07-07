Эксперт назвал одежду, которую категорически нельзя носить после 40 лет

Эксперт по моде Клемми Филдсенд говорит, что с 40 лет стоит отказаться от некоторой одежды. Даже если фигура позволяет ее носить, все равно это будет неуместно, говорит специалист.

Мини-юбки. Наиболее уместно ультракороткие юбки смотрятся на девушках, и чем старше женщина становится, тем более нелепо она выглядит в мини.

Джинсы можно позволить себе только не прилегающие. А после 50 лет стоит джинсы вообще выбросить, говорит специалист. В частности, мужчинам пожилого возраста следует избегать эластичной одежды.

Гавайские рубашки уместны для двадцатилетних парней или ребят среднего возраста в отпуске. Мужчинам после 40 стоит навсегда о них забыть.

Короткие топы. После 35 лет женщина нужно забыть о такой одежде. Более уместно надевать футболки из легких натуральных тканей или блузы.

Бикини. Эксперт по этикету Уильям Хасон говорит, что большинство женщин старше 40 лет выглядят не так хорошо, как молодые люди в бикини. Все потому, что их кожа потеряла упругость.

Туфли на шпильках. С высокими каблуками стоит быть осторожными, независимо от того, куда вы собираетесь.А после 50 лет эксперт советует забыть о такой обуви.

Леопардовый и любой другой «животный» принт. После 40 такая расцветка сделает вас вульгарной.

Бабочки, котята и прочая «живность» зрелым женщинам также не к лицу. Если уж хочется каких-то рисунков, выбирайте либо растительные принты, либо абстрактные, геометрические.