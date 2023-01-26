Эксперты назвали популярные растения, которые ни в коем случае нельзя держать дома

Эксперты предупреждают, что некоторые популярные комнатные растения способны вызвать головную боль, головокружение и тошноту. Держать такие растения опасно для здоровья.

Лилия опасна для аллергиков. Кроме того, цветение лилии источает насыщенный аромат, который часто вызывает у людей сильные мигрени. Многим также не известен тот факт, что в темное время суток лилия поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому это может привести к кислородному голоданию мозга.

Орхидея — очень популярна среди любителей растений. Но дома ее лучше не держать. Большинство сортов орхидей выделяют вещества, действующие на человека возбуждающе.В частности, это имеет негативные последствия в виде головной боли и сильного головокружения. Также такое растение нарушает сон.

Папоротник может стать причиной появления ужасных головных болей. Он также ночью поглощает кислород и производит углекислый газ. Поэтому в спальне его точно держать не стоит и уж тем более в детской комнате.

Герань может вызвать головные боли, тошноту и даже аллергические реакции. Также может появиться кашель и осложнение дыхания. Поэтому лучше вообще убрать это растение из дома.

Эксперты также предупреждают, что растение-аллерген в доме может спровоцировать насморк, першение в горле и кашель. Особенно это касается пеларгонии с белыми соцветиями. У слишком восприимчивых людей контакт с комнатным цветком может закончиться отеком Квинке.