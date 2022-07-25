Эти растения приносят несчастье и бедность: не держите в доме

Комнатные растения являются прекрасным украшением дома. Настоятельно рекомендуется быть в окружении растений, которые очищают воздух. Однако нужно быть осторожны, поскольку не все растения приносят счастье.

Кактус

По мнению специалистов, это колючее растение не лучше всего подходит для привлечения удачи и достатка. Согласно фен-шуй, его шипы накапливают плохую энергию: гнев, стресс и тревогу.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Если его поставить в гостиной, он легко может вызвать неприятности в доме, создать напряжение. По некоторым поверьям, кактус также является зловещим растением, приносящим несчастья и бедность.

В частности, все дело в месте расположения. Если вы поставите его на террасе или в саду, он будет иметь полезную силу и сможет защитить дом от злых сил и негативной энергии.

Сциндапсус

Тропическое азиатское растение, также известное как «Цветок одиночества» или «Дьявольский плющ». Это скромная вечнозеленая лиана, простая в уходе.

Растение привносит в помещение свежесть и яркость. Однако, согласно некоторым верованиям, она не будет нежной к мужскому полу, которых будет держать как можно дальше. Таким образом мужчины уйдут от женщин. Если вы хотите сохранить семейный уют или ищете любовь, лучше держать это растение подальше от своего дома.

Циперус

Это мощное растение, энергетика которого способна влиять на каждого домочадца. Согласно поверьям, связанным с вампиризмом, цветок циперуса нейтрализует все формы жизненной силы: считается, что ночью он поглощает гораздо больше энергии. Соответственно, ставить эти цветы в спальне не рекомендуется, иначе утром хозяева проснутся уставшими.

Филодендрон

Это благородное и красивое растение, но его присутствие как в доме, так и в саду может принести несчастье жильцам. Нужно остерегаться такого растения, потому что оно приносит в дом недоразумения и конфликты. Также оно может разрушить семейные отношения и привести к разводу.